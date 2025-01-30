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聯準會未降息 川普隨即批評鮑爾製造通膨

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天嚴詞抨擊聯邦準備理事會（Fed）與聯準會主席鮑爾（Jerome Powell），說他們「未能阻止他們一手所造成的通膨」，且「銀行監管做得很糟糕」。

美國財經媒體CNBC與法新社報導指出，儘管川普上週表示他將「要求立即降低利率」，聯準會今天仍宣布利率按兵不動。這是聯準會在川普重返白宮後的首次利率決策。

鮑爾強調聯準會獨立不受外界影響的重要性。新任財政部長班森特（Scott Bessent）也表達相同觀點。

川普2018年執政期間任命鮑爾擔任聯準會主席，但很快就對他的選擇感到不滿。他質疑聯準會長久以來獨立地位的傳統，並認為總統應對利率等政策有一定的發言權。

川普2024年大選期間曾表示，將不會在鮑爾目前任期於2026年屆滿後重新任命他。不過他也說不會提早結束鮑爾的職務。

鮑爾今天開記者會時，與川普及其對聯準會批評有關的提問他一概不答。

但這並未讓鮑爾逃過被川普攻擊的命運。川普在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文，將COVID-19疫情之後到拜登政府執政這幾年期間所見到的通膨問題，歸咎於鮑爾與聯準會。

川普表示他將親自壓低物價，並重申部分經濟議題，包括「削減監管」和「重振美國製造業」。

川普在貼文寫道：「聯準會在銀行監管方面做得很糟糕。」他說，財政部在班森特領導下，將「帶頭削減不必要監管」，並向「所有美國人民與企業提供貸款」。

他同時指控聯準會聚焦某些進步派的理念，例如氣候變遷、多元化、平等和包容性等，一些新政府很快就予以廢除的作為。

川普寫道，「如果聯準會少花點時間在DEI（多元、公平及包容）、性別意識形態、『綠色』能源與虛假的氣候變遷議題，通貨膨脹就不會成為問題」；他說，然而，美國現在卻有著「我國史上最嚴重的通貨膨脹！」

川普 聯準會 鮑爾

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