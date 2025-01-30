日媒：日美協調石破茂2月7日在華府會晤川普
日本「朝日新聞」今天引述數名日美相關人士披露，雙方政府已在最終協調日本首相石破茂與美國總統川普2月7日在華府進行領袖會談。
報導指出，這場會談將討論強化安全保障（國防）與經濟領域的合作；而石破茂也希望與川普建立私人信任關係，進一步加強日美同盟。
「朝日新聞」報導，鑒於中國在南海與東海加強軍事活動，石破茂有意在這場會談中表明，為了強化「自由且開放的印太地區」，日本與美國的領導能力不可或缺，且日本身為美國的同盟國將共同承擔責任，並扮演應有的角色。
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