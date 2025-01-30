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川普上任後簽署首項法案 目標鎖定無證移民

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普今天在白宮簽署「萊肯．萊里法案」（Laken RileyAct），這項鎖定拘留無證移民的法案成為他第2任期的首項立法。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普長久以來聚焦於打擊非法移民，而今天這一刻象徵新政府在相關措施上邁出重要一步。新法涵蓋一系列意在加強邊境安全和確實執行移民法的措施。

當中包括授權美國移民暨海關執法局（ICE）拘留遭逮捕或起訴的無證移民，或因破門行竊、搶劫、竊佔或順手牽羊而被定罪的無證移民。

川普在簽署儀式期間表示，這項法案是紀念去年2月在晨跑時遭無證移民殺害的22歲喬治亞州大學生萊肯．萊里，並稱她是「傑出美麗」的年輕女性，觸動了許多人心。

川普說，這項受萊里啟發的法案將避免類似悲劇重演，進而「拯救許多人命」。

萊里生前是喬治亞州奧古斯塔大學（AugustaUniversity）護理系學生，去年2月外出晨跑時遭人殺害，當局判定萊里死於頭部鈍挫傷和窒息，得年22歲。

而她的死因被歸咎於一名來自委內瑞拉、沒有合法身分文件的移民，這名嫌疑人被控犯下謀殺、重傷害和強暴未遂等罪。

由於被控犯案的人是無證移民，萊里案在2024年美國總統大選期間讓移民議題備受關注。

CNN報導，川普今天在萊里家人和多位國會議員在場見證下在法案上簽字，接著擁抱萊里的母親。

這是川普重返白宮以來第一份送交他手中簽字的法案，象徵他在國會共和黨人的優先要務上取得的第一個重大勝利。

川普 移民 美國

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