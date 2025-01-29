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川普晶片製藥關稅威脅 路透：美國亞洲盟友恐受傷

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普宣布計劃對進口電腦晶片、藥品和鋼鐵課徵關稅，以推動企業在美國生產更多產品。分析指出，川普聚焦晶片和藥品，恐導致台灣、韓國、日本等亞洲盟友承受壓力。

川普近日提出連串貿易相關威脅。他已經承諾，如果加拿大和墨西哥在邊境安全和其他議題上不符合要求，2月1日前將對從這兩國進口的商品課徵25%關稅。

路透社報導，川普將注意力集中在晶片和藥品上，承受壓力的恐怕會是台灣、韓國、日本等美國在亞洲的盟友。

●對晶片徵稅目標為何？

川普表示，他計劃對進口電腦晶片課徵關稅，但沒有就此提供細節。

據亞洲開發銀行（Asian Development Bank），亞洲是舉世最重要晶片製造樞紐，銷售全球的逾8成半導體在這裡生產。

晶圓代工龍頭台積電為輝達（NVIDIA）、蘋果（Apple）和其他美國客戶生產半導體，去年有7成營收來自北美客戶。

儘管正在美國亞利桑那州建造投資金額650億美元的製造設施，台積電大部分生產仍在台灣，理論上，對美國的出口會受到關稅影響。

●其他晶片廠商呢？

亞洲製造商也主導記憶體晶片市場，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）和儲存型快閃記憶體（NANDFlash）晶片用於包括電腦在內的電子設備。

韓國三星電子（Samsung Electronics）和SK海力士（SK Hynix）合計控制全球DRAM市場的3/4。

這兩家公司加上由美國私募基金貝恩資本公司（Bain Capital）控制的日本鎧俠（Kioxia），在NANDFlash的巿占率類似。

三星正對德克薩斯州的晶片製造設施投資約440億美元，美國政府並予以補貼。

●經濟衝擊何在？

晶片是韓國和台灣主要的出口收入來源，這意味除了對製造商本身的影響之外，還有諸多利害攸關的面向。

根據韓國產業通商資源部本月稍早發布的數據，去年韓國半導體出口總額達到創紀錄的1419億美元，其中102.8億美元出口到美國。

●晶片供應鏈其他公司有何影響？

日本是晶片製造設備和材料的主要供應商，至少目前來看，川普似乎都沒有直接提到它們。主要設備公司包括東京威力科創公司（Tokyo Electron）和愛德萬測試（Advantest）。

●對製藥業者有何影響？

擁有武田、安斯泰來、第一三共和衛采等主要製藥商的日本一直預期其阿茲海默症藥物Leqembi在美銷售將強勁增長。進口藥品遭課徵關稅可能會對日本造成沉重影響。

川普 日本 美國

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