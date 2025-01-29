快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

川普撥款凍結令引發混亂與民怨 法官出手暫擋

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普嘗試凍結數以千億計美元聯邦援助款項的作為，今天遭法院擋下，但川普此舉已在政府各部門埋下亂源、掀起恐懼，深怕數千萬美國人民仰賴的多項服務就此中斷。

綜合路透社和法新社報導，川普撥款凍結令原定美東時間下午5時生效。但有倡議團體主張，凍結令將對舉凡醫療照護到道路施工等各項計畫造成重大影響，因此告上法院。

聯邦地區法官阿里漢（Loren AliKhan）今天趕在命令生效前幾分鐘下令暫緩執行，讓數千個聯邦補助計畫免於喊卡。法院將於2月3日再次審理這個議題。

川普這道指令，是他大刀闊斧改革聯邦政府的最新一環。目前為止，這位甫上任的總統已暫停外交援助、凍結政府人事，並結束數十個機構的多元計畫。

民主黨人士痛批凍結撥款之舉為非法僭越國會在聯邦支出的管轄權，並說這已打斷給醫師和幼稚園老師的款項。共和黨陣營則大多替川普護航，說總統是在兌現競選承諾，藉此控制6.75兆美元的預算。

川普政府表示，各項直接提供福利給美國人民的計畫不會受到影響。

但在命令生效之前，聯邦政府提供低收入家庭和身障人士的「醫療補助」（Medicaid）入口網站就已無法存取。

民主黨籍聯邦參議員魏登（Ron Wyden）表示，他的辦公室已證實，全美50個州的醫師都無法從醫療補助中取得款項。他在社群平台X貼文說：「這是公然企圖在一夕之間剝奪數千萬美國人民的醫療保險，這是會害死人的。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）在X貼文表示，政府已得知醫療保險入口網站中斷的情況，且付款未受到影響。她說這個網站很快就會恢復上線。

川普 網站 美國

延伸閱讀

川普新措施再碰壁 美法官暫緩凍結聯邦援助

川普將提高半導體關稅 李彥秀：民進黨政府不能再裝睡了

2月1日起課徵加、墨高額關稅！ 白宮：按原計畫上路

DeepSeek橫空出世 白宮：川普有信心美國重回主導地位

相關新聞

影╱美軍F-35訓練時墜毀！機體「炸成火球」畫面曝 飛行員彈射逃生

美國空軍一架F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀，飛行員及時彈射逃生，平安獲救，而根據現場畫面，飛機墜毀後爆炸成...

搶先澤倫斯基！內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

以色列總理內唐亞胡辦公室28日表示，內唐亞胡將於2月4日在白宮與美國總統川普會面，但確切日期尚待白宮確認。

DeepSeek引震撼！白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日表示，國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSee...

「蛇女」自信歸來！泰勒絲如何甩掉輿論泥淖？

曾經，泰勒絲的社群媒體被網友用蛇的emoji洗版。毒蛇代表陰險，呼應了她當時遭受的指控：裝可憐的做作女，不斷以受害者自居，陷害並「反咬」別人。說自己因為一個男人的欺侮而受傷？根本只是利用大家的同情......

人人都想當美國人？最新民調打臉川普：85％格陵蘭人不想加入美國

美國總統川普頻頻威脅要控制格陵蘭島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國...

困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

國家航空暨太空總署（NASA）兩名太空人受困太空已達數月之久，恐到今年3月才得以返回地球；美國總統川普28日表示，他已請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。