快訊

從小聽到大！過年洗腦金曲盤點 禁歌、抗戰曲竟變歡慶賀歲音樂

南鯤鯓代天府王爺國運籤又下下籤 蔡英文上任也這版

林志玲初一宣布重大家事！今晚在這「睽違6年開金嗓」

聽新聞
0:00 / 0:00

人人都想當美國人？最新民調打臉川普：85％格陵蘭人不想加入美國

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。路透
最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。路透

美國總統川普頻頻威脅要控制格陵蘭島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國的一部分。

丹麥報紙《Berlingske》和格陵蘭出版物Sermitsiaq委託Verian進行的一項民調顯示，格陵蘭島85%的人口不想成為美國的一部分。根據這份於28日公布的結果，僅6%的受訪者表示他們願意加入美國，另有9%主意未定。

川普反覆宣稱出於安全考慮，他想拿下這個全球最大島嶼並拒絕排除動用武力。他還聲稱格陵蘭居民更願意當美國人。

川普21日說，「格陵蘭人民對丹麥不滿意。知道嗎，我覺得他們對我們感到滿意。」

對此，格陵蘭總理艾格德堅定表示，「我們不想做丹麥人，我們也不想當美國人，我們當然希望是格陵蘭人。」

該民調22日至26日透過網路進行，對18歲或以上的497位格陵蘭居民進行抽樣調查。誤差範圍約為3.1個百分點。

丹麥報紙《Berlingske》指出，調查還顯示45%的格陵蘭人認為川普對該島的興趣構成威脅。並指如果必須在丹麥和美國公民身分之間做出即時選擇，只有約8%的人會選擇後者。

丹麥 格陵蘭 美國公民

延伸閱讀

川普新措施再碰壁 美法官暫緩凍結聯邦援助

困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

川普將提高半導體關稅 李彥秀：民進黨政府不能再裝睡了

2月1日起課徵加、墨高額關稅！ 白宮：按原計畫上路

相關新聞

影╱美軍F-35訓練時墜毀！機體「炸成火球」畫面曝 飛行員彈射逃生

美國空軍一架F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀，飛行員及時彈射逃生，平安獲救，而根據現場畫面，飛機墜毀後爆炸成...

搶先澤倫斯基！內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

以色列總理內唐亞胡辦公室28日表示，內唐亞胡將於2月4日在白宮與美國總統川普會面，但確切日期尚待白宮確認。

DeepSeek引震撼！白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日表示，國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSee...

「蛇女」自信歸來！泰勒絲如何甩掉輿論泥淖？

曾經，泰勒絲的社群媒體被網友用蛇的emoji洗版。毒蛇代表陰險，呼應了她當時遭受的指控：裝可憐的做作女，不斷以受害者自居，陷害並「反咬」別人。說自己因為一個男人的欺侮而受傷？根本只是利用大家的同情......

人人都想當美國人？最新民調打臉川普：85％格陵蘭人不想加入美國

美國總統川普頻頻威脅要控制格陵蘭島，引發丹麥和其他歐洲國家的擔憂，但最新民調顯示，85%的格陵蘭人不希望格陵蘭島成為美國...

困太空站數月 川普請馬斯克營救2名太空人

國家航空暨太空總署（NASA）兩名太空人受困太空已達數月之久，恐到今年3月才得以返回地球；美國總統川普28日表示，他已請...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。