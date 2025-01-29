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影╱美軍F-35訓練時墜毀！機體「炸成火球」畫面曝 飛行員彈射逃生

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國空軍一架F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀。取自X
美國空軍一架F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀。取自X

美國空軍一架F-35戰鬥機28日下午在阿拉斯加訓練時墜毀，飛行員及時彈射逃生，平安獲救，而根據現場畫面，飛機墜毀後爆炸成一顆火球，現場冒出熊熊烈火和大量黑煙。

美聯社報導，美國空軍354戰鬥聯隊（354th Fighter Wing）指揮官湯森德（Paul Townsend）在記者會中表示，墜毀的單座F-35戰鬥機當時正在阿拉斯加進行訓練，結果在準備於埃爾森空軍基地（Eielson Air Force Base）降落時發生「機上故障」墜毀，所幸飛行員成功彈射逃生。

湯森德指出，飛行員在墜機前曾報告「飛行緊急情況」（inflight emergency），目前他情況穩定，正在醫療機構接受檢查，空軍也將進行全面調查，希望最大限度地減少此類事故再次發生的可能性。

美國空軍也發聲明指出，28日下午12時49分左右，發生一起對戰機構成嚴重損壞的事件。稱飛行員很安全，已被送往巴塞特陸軍醫院接受進一步評估。

F-35 空軍 美國

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