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美國退出巴黎協定 聯合國證實已接獲華府告知

中央社／ 紐約聯合國總部28日綜合外電報導

聯合國今天證實，已接獲華府告知，美國退出因應氣候變遷的「巴黎協定」。這是美國總統川普競選期間的一項重要承諾。

法新社報導，川普重返白宮首日即宣布，美國將退出由聯合國氣候變遷機構管理的這項協定。致力使全球均溫升幅低於關鍵門檻是「巴黎協定」（ParisAgreement）的主要目標，幾乎世界各國都參與其中。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）發言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示：「我可以向你們確認，美國今年1月27日已告知擔任（協定）保管人的秘書長退出巴黎協定，根據巴黎協定第28條第2項規定，美國退出將於2026年1月27日正式生效。」

聯合國氣候變化綱要公約（United NationsFramework Convention on Climate Change, UNFCCC）秘書處的預算，當中的22%向來由美國捐助，這個機構2024至2025年所需的運作開銷預估是9650萬美元（約新台幣31億7300萬元）。

批評者示警稱，退出巴黎協定損及全球減少化石燃料使用的合作，並可能使得中國和印度等主要污染國更加有恃無恐，不再堅守它們曾應允的承諾。

與此同時，目前由「自由前進黨」（La LibertadAvanza）籍總統米雷伊（Javier Milei）主政的阿根廷也表示，正「重新評估」對於巴黎協定的參與。

巴黎協定 美國 聯合國

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