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哥倫比亞自派兩架軍機 自美國接回201名被遣返移民

中央社／ 瓜地馬拉市28日專電

哥倫比亞美國移民遣返的爭議落幕，28日有201名非法移民搭機返回哥倫比亞。不過，這些移民不是由美國派機遣返，而是由哥倫比亞空軍派出兩架專機，從美國接回。

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）在社群平台發布移民返國照片。下機的移民戴著口罩，沒有戴手銬，背景可以看到隸屬哥倫比亞空軍的運輸機。

裴卓表示，這些移民是「自由且有尊嚴的哥倫比亞人，現在回到熱愛他們的祖國。移民不是罪犯，而是想要工作、進步和生活的人」。

第一架搭載110名移民的哥倫比亞軍機從美國德州起飛，28日上午8時降落首都波哥大（Bogota）機場。第二架載著91名移民的專機從美國加州起飛，也在稍後抵達。

哥倫比亞外交部表示，哥國移民官員、衛生人員和外交部代表在飛機上隨行，他們在旅途中負責照顧移民並提供醫療服務。

哥國媒體「國家報」（EL PAÍS）披露，原先哥倫比亞政府內部認為，美國遣返移民是例行公事，並沒有太過關注。但不熟悉遣返運作的官員，卻告訴裴卓不正確的訊息；加上裴卓得知被美國遣返回巴西的移民，被戴上手銬和腳鐐，像對待恐怖分子一樣，大為光火，就在社群平台和美國開戰。從批評美國總統川普到相互提高關稅制裁，兩國緊張情勢瞬間升溫。

此時，哥國政府高層憂心裴卓太過衝動，會導致無法收拾的後果，因為「川普比委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）還要瘋狂」。期間，哥倫比亞政治和經濟菁英階層強烈批評反對裴卓的做法，和支持裴卓強硬對美的左派人士相互較勁，哥國內外面臨一場外交和政治風暴。

此時，內閣官員紛紛採取行動，哥國外交部長和美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）保持密切對話，其他官員也透過關係，找上美國國會議員和川普親信接觸，希望透過溝通調停「拆彈」化解危機。

經過幾輪的談判，川普最後取消制裁，表示哥倫比亞已接受美國所有條件。哥倫比亞政府也以措辭平和的聲明回應，這場外交風波總算和平落幕。

但哥國媒體批評，任期只剩一年半的裴卓為塑造自己對抗美國的「烈士」形象，差點讓哥倫比亞陷入災難；而在社群平台X上獲得「讚」，對哥倫比亞人並沒有好處。

哥倫比亞 移民 美國

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