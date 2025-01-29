搶先澤倫斯基！內唐亞胡下周訪華府會川普 新政府首位獲邀外國領袖

以色列總理內唐亞胡辦公室28日表示，內唐亞胡將於2月4日在白宮與美國總統川普會面，但確切日期尚待白宮確認。

內唐亞胡辦公室發表聲明指出，他是川普第二任期內首位被邀請訪問白宮的外國領袖。

川普27日在空軍一號上對媒體表示，內唐亞胡將「很快」抵達華府與他會面，但未透露具體日期。

此次會談正值以色列與哈瑪斯衝突6周停火協議期間。此前川普提議讓加薩居民移居至鄰國埃及與約旦，但此提案遭到哈瑪斯與巴勒斯坦自治政府的強烈反對，埃及與約旦政府也表示拒絕。