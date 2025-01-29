川普上任第二周不改雷風厲行！路透民調：支持率45% 略低於上周
美國總統川普20日上任以來逾一周，路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調發現，約45%美國人認可川普的表現，略低於甫上任時的47%。
川普上任以來動作頻頻，包括打擊移民並縮減政府規模，甚至重新命名墨西哥灣和試圖廢除出生公民權等，引起不少民眾對川普大感不滿。
路透/益普索於24日至26日所做民調發現，約45%美國人認可川普的表現，略低於20日至21日民調的47%；不認可比例則達46%，高於上次民調的39%。民調誤差範圍約4個百分點。
維吉尼亞大學政治中心分析師康迪克（kyle kondik）表示，雖然川普在某種程度上似乎處於蜜月期，但以歷史標準來看，他的民調表現依然不令人印象深刻，初步民調顯示，目前作為只受到核心支持者的歡迎。
川普在第一個個任期開始時的支持率為43%，到2017年1月底攀升至49%，但發生國會大廈暴動事件後，他的支持率降至34%。
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