快訊

初一晨澎湖民宅前6輛機車突燃燒 6人急逃生其中1人灼傷送醫

不送珠寶改送公仔、DIY鳳冠 「潮玩」成陸00後婚禮新寵

114大考攻略／搶招生校系自降門檻 專家籲發展強科思維

川普上任第二周不改雷風厲行！路透民調：支持率45% 略低於上周

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普20日上任以來逾一周，路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調發現，約45%美國人認可川普的表現，略低於甫上任時的47%。

川普上任以來動作頻頻，包括打擊移民並縮減政府規模，甚至重新命名墨西哥灣和試圖廢除出生公民權等，引起不少民眾對川普大感不滿。

路透/益普索於24日至26日所做民調發現，約45%美國人認可川普的表現，略低於20日至21日民調的47%；不認可比例則達46%，高於上次民調的39%。民調誤差範圍約4個百分點。

維吉尼亞大學政治中心分析師康迪克（kyle kondik）表示，雖然川普在某種程度上似乎處於蜜月期，但以歷史標準來看，他的民調表現依然不令人印象深刻，初步民調顯示，目前作為只受到核心支持者的歡迎。

川普在第一個個任期開始時的支持率為43%，到2017年1月底攀升至49%，但發生國會大廈暴動事件後，他的支持率降至34%。

川普 民調 美國

延伸閱讀

2月1日起課徵加、墨高額關稅！ 白宮：按原計畫上路

DeepSeek橫空出世 白宮：川普有信心美國重回主導地位

川普拋調高半導體關稅「點名台灣」 總統府回應了

盼保護美國免受空襲…川普下令國防部 60天內提鐵穹飛彈防禦系統計畫

相關新聞

川普上任第二周不改雷風厲行！路透民調：支持率45% 略低於上周

美國總統川普20日上任以來逾一周，路透/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調發現，約45%美國人認可川普的表現，...

DeepSeek引震撼！白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日表示，國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSee...

洛杉磯奧運長堤市聚焦文化活力 舵手黃儀嬙來自台灣

面對2028年洛杉磯奧運，加州長堤市長籌組文化與藝術委員會，邀請台裔廣告公司執行長黃儀嬙擔任主席，希望屆時讓全世界看見L...

美國加州長堤市慶農曆新年 「貪食蛇」搬上街頭投影120年建築

美國加州長堤市慶祝農曆新年，在一棟120年歷史的西式建築外，出現了大型的蛇年投影裝置藝術，台裔廣告公司執行長黃儀嬙把懷舊...

助陸孕婦赴美產子「取得美國公民身分」 加州女被判刑逾3年

美國加州女子董晶（Phoebe Dong）多年前經營企業，協助中國孕婦赴美國產子，讓嬰兒自動取得美國公民身分，今天被法官...

越戰經典照「燒夷彈女孩」誰拍的？紀錄片槓上美聯社

一部新紀錄片指控，越戰經典照片「燒夷彈女孩」並非由時任美聯社攝影記者黃公崴(Nick Ut，又譯黃功吾) 所拍攝。美聯社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。