DeepSeek來襲 專家：北京藉此宣布美出口管制無效

中國公司深度求索（DeepSeek）發布低成本人工智慧（AI）模型，震撼股市也拉響華府警報。專家表示，DeepSeek崛起時機具政治性，也有2023年中國手機巨頭華為在美國部長訪中時發布新手機的「既視感」，意圖讓外界認為美國出口管制失敗，應該放棄。

美國兩黨持續遏制中國AI發展，DeepSeek仍舊強勢來襲。美國政治媒體Politico昨天報導，現在判斷國會如何因應為時過早，但就過去經驗而言，DeepSeek在許多方面都像2023年時任美國商務部長雷蒙多（GinaRaimondo）訪中期間的狀況。

當時華為似乎成功規避美國制裁，無預警推出採用7奈米晶片的智慧型手機。這是當時中國生產的最先進晶片，讓美國政府及矽谷措手不及。

Politico指出，北京可能正在向美國總統川普政府發出訊息。DeepSeek執行長去年受訪時曾表示，公司面臨的首要挑戰是出口管制。川普已下令各機構研究現行限制措施是否存在可能的漏洞，並於4月1日前提交報告。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）AI專家艾倫（Gregory Allen）對Politico說，雷蒙多訪中期間華為推出新機，與這次DeepSeek來襲的狀況一樣，「也就是科技貨真價實又令人印象深刻，但時機是出於政治動機」。

艾倫說，這麼做的目的是試圖改變美國新政府政治敘事，意圖讓外界認為出口管制已失敗，應該放棄相關管制。

在2023年華為晶片事件中，中國這項策略適得其反，國會對中鷹派呼籲祭出更嚴格的管制。艾倫認為，美國這次也不應該對中國鬆懈。他指出，DeepSeek的創新主要來自於科技架構，「他們的架構能讓每顆晶片發揮更高效能」。

艾倫說，西方國家可以使用DeepSeek改善的架構和演算法，但DeepSeek無法取得美國的晶片科技優勢。

Deepseek的發展也可能代表美國的出口管制需要更多時間發酵，不代表這些措施完全失敗。

華府智庫新美國安全中心（CNAS）研究員屈瑞克塞爾（Bill Drexel）說：「現在，尤其在股市表現如此的狀況下，我們真的處於恐慌的頂峰。」

他表示：「（中國的）發展速度比我們預期的要快得多。他們縮小的差距比我們預期的要多，但他們在未來幾年仍將面臨嚴峻的競爭挑戰。」

川普2.0的人工智慧與加密貨幣顧問塞克斯（DavidSacks）也在社群平台X發文指出，DeepSeek-R1表明AI競賽將非常激烈。「我相信美國能領先，但我們不能自滿。」