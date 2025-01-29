DeepSeek引震撼！白宮稱正評估國安風險 美海軍下令全面禁用

美國白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）28日表示，國家安全委員會正在評估中國AI新創公司DeepSeek對國安的影響。 美國海軍則向全體人員發出警告，要求不得在與工作相關的任務或個人用途中使用DeepSeek。

路透報導，白宮發言人李威特援引總統川普的話說，DeepSeek對美國人工智慧產業敲響警鐘，強調白宮會確保美國在人工智慧領域的主導地位。

白宮人工智智慧及加密貨幣部門主管薩克斯（David Sacks）表示，DeepSeek的出現，可能存在知識產權盜竊的問題，指人工智慧中有一項名為「模型蒸餾」的技術，即是透過向其他模型學習。他相信人工智慧的龍頭企業未來幾個月會加強防範，防止出現更多抄襲的模型。

CNBC報導，美國海軍已向全體人員發出警告，要求不得在任何情況下使用DeepSeek，包括與工作相關以及私人用途。

美國海軍透過電子郵件發出的備忘錄指出，DeepSeek的來源和使用，引起潛在的安全和道德問題，要求不得下載、安裝和使用DeepSeek，形容遵守相關警示是至關重要。

海軍發言人證實該消息，並表示是依據人工智慧政策作出指示。