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DeepSeek與OpenAI各有千秋 紐時記者：DeepSeek解答數理邏輯快1倍

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
紐約時報記者Eli Tan實測該公司的AI助理DeepSeek，跟美國OpenAI聊天機器人ChatGPT，以及美國Anthropic聊天機器人Claude間的差異，初步測試結果讓他感到相當驚豔。路透社
紐約時報記者Eli Tan實測該公司的AI助理DeepSeek，跟美國OpenAI聊天機器人ChatGPT，以及美國Anthropic聊天機器人Claude間的差異，初步測試結果讓他感到相當驚豔。路透社

中國大陸人工智慧（AI）新創公司「深度求索」暴紅，紐約時報記者Eli Tan實測該公司的AI助理DeepSeek，跟美國OpenAI聊天機器人ChatGPT，以及美國Anthropic聊天機器人Claude間的差異，初步測試結果讓他感到相當驚豔。

該記者說，DeepSeek回答數學、物理與邏輯問題的速度，較ChatGPT約快1倍，「當我問些程式設計問題時，其給出的答覆深入而且迅速，和其（AI模型）競爭對手的在伯仲之間」。

該記者還說，當需要從網路獲取答案時，DeepSeek答案出現「幻覺」（即給出錯誤或虛構的內容）的狀況似乎較ChatGPT少。

但該記者也提到，在寫詩、短篇故事及規畫觀光旅遊行程，還有提供晚餐食譜建議的部分，DeepSeek則較弱。

ChatGPT DeepSeek 美國

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