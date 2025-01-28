美國加州長堤市慶農曆新年 「貪食蛇」搬上街頭投影120年建築
美國加州長堤市慶祝農曆新年，在一棟120年歷史的西式建築外，出現了大型的蛇年投影裝置藝術，台裔廣告公司執行長黃儀嬙把懷舊手機遊戲「貪食蛇」搬上街頭，提供互動體驗。
位於加州長堤市（Long Beach）的廣告公司InterTrend連續10年舉行農曆新年慶祝活動，執行長黃儀嬙（Julia Huang）來自台灣，她說公司成員亞裔背景居多，她自己來自台灣，希望把農曆新年的文化，帶進長堤市的社區。
今天美國小年夜，長堤市最古老建築之一的PsychicTemple今天外牆揭幕光雕投影裝置，上百名當地社區不同族裔的居民一起倒數，慶祝農曆春節的到來。
廣告公司InterTrend從2016年在長堤市慶祝農曆春節，靈感來自台裔執行長黃儀嬙。她把多元文化帶進社區，同時也展示這家廣告公司的創意。
黃儀嬙表示，公司每年都按照生肖，在農曆春節推出裝置藝術，今年蛇年確實遇上一些困難，思考要如何把蛇的嚇人形象做得討喜，「我們的創意部門想到了，年輕時玩過Nokia手機的貪食蛇」。
這個貪食蛇透過光雕投影技術，爬上了120年的古老建築外牆，好看又好玩。民眾可以掃描海報上的QRcode利用手機登錄，操控牆上的貪食蛇進行闖關遊戲，得分高者還可以登上英雄榜。
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