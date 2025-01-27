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上任第二周 考驗川普對國會影響力

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
上任第二周，將考驗川普對國會影響力。路透
上任第二周，將考驗川普對國會影響力。路透

美國總統川普在上任首周簽署大量行政命令後，本周將轉而拉攏、勸誘和威逼國會議員，以爭取支持他的政治議程與內閣人選，將考驗川普對國會的影響力。

彭博資訊報導，共和黨在參眾兩院保有微弱多數。一些國會議員已顯露將針對川普最極端的行動，投下反對票的傾向，或至少頗有微詞。川普無法承受太多議員反對他，任何考慮表達不滿的國會議員，都將槓上這位強硬的新總統。

川普預定當地時間27日在佛州與眾院共和黨人見面，以確定他的第一項重大立法行動的規模和範圍：恢復和擴大2017年的減稅政策、展開掃蕩移民的行動，或是把兩者綑綁為同一個法案。

川普已言明想在「協調」（reconciliation）程序下，推動涵蓋減稅、邊境安全預算以及能源改革的單一法案。進入這種立法程序，共和黨得以用簡單多數決推動立法，不需民主黨的同意票。

與此同時，川普本周還需要參議員在確認聽證會上同意他提名的爭議人選，包含前民主黨人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、加巴德（Tulsi Gabbard）以及尋求擔任聯邦調查局（FBI）局長的陰謀論者巴特爾（Kash Patel）。

不過，川普的一些行政作為，給了參議員可能用來討價還價的籌碼。他沒在法律規定的30天前通知國會，就開除了十幾名督察長；這激怒了愛阿華州共和黨參議員格拉斯利（Chuck Grassley），他希望川普能解釋。

共和黨 川普 議員

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