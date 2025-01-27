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加州野火肆虐後面臨強降雨 「燒傷疤痕地帶」嚴防土石流

中央社／ 洛杉磯26日綜合外電報導
美國加州野火延燒多日，終於迎來急需的降雨，為火勢帶來緩解。 新華社
美國加州野火延燒多日，終於迎來急需的降雨，為火勢帶來緩解。 新華社

野火延燒多日的美國加州洛杉磯郡和文杜拉郡終於迎來急需的降雨，為持續燃燒的火勢帶來緩解，但當局警告，居民需提防危險廢棄物、有毒灰渣和土石流的威脅。

美國全國公共電台（NPR）報導，國家氣象局已針對太平洋時區今天下午4時到明天下午4時發布洪水警戒，警戒範圍包含受野火影響的「燒傷疤痕」地帶。

氣象局表示，任何形成的雷暴都可能帶來「短時強降雨和陣風」。

根據國家氣象局預報，洛杉磯郡（Los Angeles County）和文杜拉郡（Ventura County）預計降雨量為1.9至2.54公分，山區降雨量可達3.81至7.62公分。此外，加州海岸附近水域可能出現小冰雹和水龍捲。

國家氣象局洛杉磯辦公室在社群平台X上警告：「燒傷疤痕地區的強降雨可能導致碎屑流或土石流。請遵循當地官員的指示！」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）說法，野火造成的損害可能帶來多種安全與健康隱患，包括危險物質與化學品污染。

疾管中心建議居民返回家園時佩戴N95口罩，以防吸入有害微粒，並戴上護目鏡，防止灰燼、碎片及煙霧傷害眼睛，同時應穿著長袖衣物、長褲及手套保護皮膚。此外，居民不應在沒有協助的情況下清除危險碎片。

加州野火 強降雨 洛杉磯 美國

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