快訊

MLB／大谷翔平英文致詞影片驚豔粉絲 感謝美麗妻子相伴

蚵農笑了！去年遇病蟲害、颱風苦哈哈 年前質佳價揚收成好

中居正廣性醜聞引爆人事地震 富士電視台社長、會長辭職

移民尊嚴不敵經濟利益 哥倫比亞軟化接受美國條件

中央社／ 瓜地馬拉市26日專電

美國總統川普和哥倫比亞總統裴卓，為了哥國拒絕美國以軍機載運移民返國，甫互相以關稅針鋒相對。但不到24小時，哥 國態度180大轉變，軟化接受美方所有條件，哥國媒體指出，關鍵原因還是為了龐大經濟利益。

哥國媒體報導，裴卓（Gustavo Petro）一開始態度強硬，不惜和川普硬碰硬，被外界形容「唯一敢和川普說不的拉美國家領袖」。但裴卓此舉卻引起哥國朝野正反論戰，在討論如何應對美國制裁的會議中，也有閣員主張以較溫和的態度和白宮持續保持對話，緩解對立情勢。

至於裴卓口中「保護哥倫比亞移民尊嚴」的高姿態，顯然不敵經濟現實的壓力。

根據「國家報」（EL PAIS）指出，哥倫比亞總出口超過1/4是銷往美國，十分依賴美國市場。其中出口40%是原油，11%是咖啡，另外10.5%是花卉。而光是咖啡1年出口美國就價值20億美元（約新台幣650億元）。

此外，花卉產業受到的影響最大，因為該產業為哥倫比亞提供了20萬個工作機會，其中女性從業人員就占了一半，哥倫比亞預計今年向美國出口4萬5000噸的花卉，價值高達4000萬美元，情人節更是出口的高峰期，如果受到提高關稅影響，損失無法估算。

「觀察者報」（El Espectador）報導，許多地方政府首長，因為地區經濟收入靠出口美國，因此強烈反對裴卓與美國翻臉，甚至還提議自己組團到華府，表達「裴卓不代表所有哥倫比亞人民」的態度。也紛紛要求裴卓必須冷靜處理和美國的關係，避免緊張情勢升溫，導致哥倫比亞經濟受到更嚴重的影響。

不只在經濟層面，哥倫比亞也一直是美國在拉丁美洲的戰略夥伴，美國政府每年提供6億美元的援助，兩國也共同打擊游擊隊和販毒活動。

哥倫比亞 美國

延伸閱讀

川普若對哥倫比亞祭關稅 美汽油咖啡鮮花恐喊漲

美國哥倫比亞達協議 哥原拒美遣返軍機後轉彎 川普收回關稅制裁

哥倫比亞拒美遣返移民軍機 川普關稅制裁

凍結國稅局9萬新員工人事 川普：開除或調去守邊疆

相關新聞

寒流發威用電取暖 美國化石燃料發電大增

美國大片地區這個冬天為寒流所苦，增加發電以供暖結果就是燃煤、燃油等高污染發電激增，加上總統川普回鍋誓言大力推動化石燃料，...

首站大規模遞解無證客 邊境沙皇、司法部突襲芝加哥大執法

美國移民及海關執法局(ICE)發言人26日表示，川普政府的兩位負責移民執法的高層官員：邊境沙皇霍曼(Tom Homan)...

1天抓1500人… 擴大逮捕無證客 無前科恐也遭殃

川普政府官員下令給聯邦移民及海關執法局(ICE)，增加非法移民逮捕數量，要由每日數百人增至最少1200到1500人，每個...

查緝無證客行動 霍曼：若拒配合將「連帶逮捕」

白宮「邊境沙皇」(Border czar)霍曼(Tom Homan)26日接受美國廣播公司(ABC)「本周」(This ...

媒體隨行邊境山路巡邏 6小時僅遇少數走線客

川普總統聲稱「美國主權正受到攻擊」，上任第二天便宣布南方邊境進入緊急狀態，第一批部署的1500名現役軍人23日抵達德州艾...

亞利桑納州最大高中學區 拒協助遣返移民

亞利桑納州最大的高中學區明確表示，不會自動協助實行川普的移民計畫，聲明「無論是何種公民身分狀態」，學區都是所有學生的「安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。