川普收回關稅大刀！美國、哥倫比亞達成遣返移民協議 暫停報復制裁
路透報導，美國白宮26日晚間宣布，美國與哥倫比亞達成有關遣返移民的協議，川普政府隨即取消對哥倫比亞的報復性新關稅和制裁。
哥倫比亞總統裴卓26日拒絕載運驅逐移民的美國軍機降落，川普立即下令針對哥倫比亞的商品加徵25%關稅，並將於一周之內提高到50%。後續裴卓也宣布以牙還牙的政策，凡美國進口商品均徵收25%的關稅。
不過，兩國最新的關稅兼移民戰，在雙方達成協議後，有了峰迴路轉的改變。
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