川普關稅玩真的！美股期指重挫 新興貨幣大貶 油價也跌逾1%

隨著美國總統川普在第二任內首度將關稅大刀開鍘，金融市場掀起廣泛波動，美元走升、新興市場貨幣重貶，美股期指下挫，日股由紅翻黑，連原油價格都大跌超過1%。

川普26日宣布對哥倫比亞商品徵收25%關稅，並計劃在一周內將稅率提高至50%，原因是數小時前，哥倫比亞總統拒絕讓執行驅逐移民任務的兩架美國軍機降落。

消息引發金融市場波動，在台灣時間周一（26日）上午接近10時，標普500期貨指數下跌約1%，那斯達克100期貨指數重挫近2%，道瓊期貨指數下跌逾200點，跌幅0.5%，日股則是開高後翻黑震盪。

在匯市方面，墨西哥披索帶領新興市場貨幣走貶，反映川普實施關稅行動促使交易人士湧向美元避險。美元對除了日圓以外的所有G10貨幣走升，墨西哥披索一度重貶1.2%，南非蘭德貶值0.6%，哥倫比亞披索則會稍晚開盤，預料重貶在所難免；對風險氛圍敏感的澳幣與紐元則貶值0.3%。

Sparebank 1 Markets外匯策略師切科夫表示：「哥倫比亞的情況顯示，小小的一件事就能讓川普動用關稅做為談判工具。在關稅方面還會出現更多消息，而美元將繼續升值。」

彭博MLIV策略師博伊德表示，如果依照美國準財長貝森特在提名確認聽證會中所說的匯率波動幅度，那麼美國關稅措施將導致哥倫比亞披索貶值多達10%。他認為，最新關稅措施對哥倫比亞來說是非常糟糕的消息，但從總體經濟角度來看，卻讓市場能觀察美國關稅政策的可能影響。

此外，博伊德說，川普對哥倫比亞商品開徵關稅是一種談判的手段，影響性可能比美國普徵進口稅更為有限，原因是如果川普達成目標，就有機會降低或移除關稅。

在原油市場，關稅消息也拖累兩大油價指標大跌超過1%，布蘭特原油期貨報每桶77.6美元，西德州原油期貨報每桶73.77美元。

Pepperstone Group研究主管威斯頓表示：「川普的行動對市場舉足輕重，因為他要動用激進的關稅措施顯然是玩真的。它強化了即將對包括加拿大、墨西哥等特定國家實施先制措施的底氣。」