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警車打成蜂窩當展示品 LA博物館見證百年警察史

中央社／ 洛杉磯26日專電

「天使之城」洛杉磯以陽光、沙灘和電影聞名，但也有惡名昭彰的犯罪歷史。洛杉磯警察博物館收藏多輛被子彈打成蜂窩的警車，展示重大刑案的證物，帶參觀者重返犯罪現場。

博物館前身為建於1926年的高地公園警察局。近百年來，見證洛杉磯從西部小鎮一路轉變為繁華大都市的歷程，也是紀錄洛杉磯市警局（LAPD）發展的最佳場所。

退休警探寇克（Richard Kalk）1989年發起，創立這座博物館，主要目的是保存警局歷史，向一般市民展示執法工作的另一面。

建築物保留警察局的原貌。遊客穿過櫃台之後，首先見到是犯人拍攝檔案照片的號碼牌。這個號碼牌過去用來編載嫌犯紀錄，現在歡迎遊客拍照貼上社群。

令人感到森嚴氣氛的是過去關押嫌犯的拘留室，厚重的金屬門板、斑駁的鐵欄杆和簡陋的床鋪和衛浴設備，儘管年代久遠，仍殘留著多年前留下來的氛圍。

警局後方的停車場，停放不同年代警車、防爆車、鎮暴車、警用機車與直升機。

一台老式警車引擎蓋、車門與擋風玻璃上滿是彈孔，走近一看可以看到子彈穿過車殼，打穿了駕駛與副駕駛座椅子。

不再發出警笛的警車，默默停靠一角，千瘡百孔的車身好像讓人聽得到當年的槍響。

展覽涵蓋從1869年LAPD警局創立以來的警察制服、徽章及槍枝。著名案件如1997年的北好萊塢槍戰和1963年的洋蔥田殺警案件的實物證據。

無論是犯罪現場的武器、嫌疑人的衣物，還是其他關鍵證據，都帶參觀民眾人回到那些驚心動魄的緊張時刻。

洛杉磯 警察 警車

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