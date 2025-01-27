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【專家之眼】再觀川普的言行

聯合報／ 湯紹成／亞太綜合研究院院長
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

川普總統才上任一周，就已經語驚四座、動作突兀，使得美國內外波瀾四起，好不熱鬧。

綜合川普至今的言行舉止，大致可分為對內整頓與對外擴張，在方法上只重價格不重價值，尤其漫天要價、就地還錢，但仍欺軟怕硬。在對內方面，依照川普的說法，以後美國只有男女兩種性別，其餘一概禁止，可能會從軍隊開始整頓，此乃與道德重整類似。

另外，川普積極要遣送一千多萬的非法移民出境。其中主要原因是這些非白種族裔的生育力甚強，若不處理，假以時日，美國的白種族裔將成為少數，因而必須未雨綢繆，先下手為強。其實，這也在冷戰時期的前蘇聯發生過，其中1979年蘇軍入侵阿富汗，就是因為中亞的非白種族裔的人口日增，而白種俄羅斯裔等生育力較弱所致。

在對外方面，川普已染指格陵蘭、加拿大、巴拿馬與墨西哥，都有意將其納入美國版圖，尤其墨西哥灣已被川普改為美國灣。但是，當墨西哥女總統強烈反嗆並有意玉石俱焚時，川普反而噤聲，這與加拿大總理的低調反應形成對比，積極顯現川普欺軟怕硬的特質。

再加上，川普與阿拉伯王儲薩爾曼也合作愉快，原本薩爾曼因謀殺美國《華盛頓郵報》記者而遭到美方制裁。但是川普毫不在乎，因為沙國向美國高額投資近一兆美元，自然顯現川普只重價格而不重價值的本性。

另外，中共外長王毅曾應邀與美國新任國務卿魯比歐通話，因後者抗中保台的鮮明立場，兩度被北京列為制裁對象。故王毅的態度強硬，甚至語帶警告地聲稱要魯比歐好自為之，這主要是針對台灣問題方面，如此直白的態度，也確實甚為罕見。

至今為止，川普只提及要對中國貨品附加10%的關稅，這比原本的60%相去甚遠，可能是因為川普計畫於百日內訪問中國有關，此乃典型的漫天要價與就地還錢的伎倆。但不要忘記，當川普1.0訪問北京時，雙方相談甚歡，中方也提供相當優惠的條件。但是川普回國後就翻臉不認人，立即展開對大陸的貿易戰，此乃川普典型的策略，各方都需要謹慎因應。

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