美新國土安全部長 反移民鷹派

聯邦參議院廿五日罕見周末加班，表決通過南達科他州州長諾姆出任國土安全部部長。她也成為繼國務卿魯比歐、中情局（ＣＩＡ）局長雷克里夫及防長赫塞斯後，第四位通過參院人事任命案的新內閣閣員。

參院院會以五十九票同意、卅四票反對通過，過程順利，有七位民主黨議員投同意票。參院多數黨（共和黨）領袖熊恩說，該部正面臨的最大挑戰之一是保衛美國邊境，要解決此一危機亟需果決又有責任感的領袖，諾姆堪當大任。

參院國土安全與政府事務委員會民主黨領袖彼得斯也表態支持諾姆，理由是她致力在跨黨派合作基礎上處理問題。

該部擁有逾廿六萬名職員，主管邊境執法與驅逐非法移民，以及確保網路安全、打擊恐怖主義、聯邦災害管理甚至負責總統維安的特勤局等業務。由於川普再三矢言全力打擊非法移民，故這會是諾姆接下來工作的重中之重。她也在人事案過關後聲明，將每天努力確保美國人民安全。

五十三歲的諾姆曾任四屆國會議員，雖缺乏國安事務歷練，但擔任州長時對非法移民問題立場強硬，曾派南達科他州國民兵開赴南部邊境。她今後將與「邊境沙皇」密切合作。

另外，儘管川普廿日就任當天就下令退出世衛組織（WHO），理由是WHO處理新冠肺炎及其他國際公衛危機不當，但廿五日鬆口考慮重新加入，前提是WHO必須「好好整頓」。