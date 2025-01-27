聽新聞
0:00 / 0:00

美新國土安全部長 反移民鷹派

聯合報／ 編譯盧炯燊盧思綸／綜合報導

聯邦參議院廿五日罕見周末加班，表決通過南達科他州州長諾姆出任國土安全部部長。她也成為繼國務卿魯比歐、中情局（ＣＩＡ）局長雷克里夫及防長赫塞斯後，第四位通過參院人事任命案的新內閣閣員。

參院院會以五十九票同意、卅四票反對通過，過程順利，有七位民主黨議員投同意票。參院多數黨（共和黨）領袖熊恩說，該部正面臨的最大挑戰之一是保衛美國邊境，要解決此一危機亟需果決又有責任感的領袖，諾姆堪當大任。

參院國土安全與政府事務委員會民主黨領袖彼得斯也表態支持諾姆，理由是她致力在跨黨派合作基礎上處理問題。

該部擁有逾廿六萬名職員，主管邊境執法與驅逐非法移民，以及確保網路安全、打擊恐怖主義、聯邦災害管理甚至負責總統維安的特勤局等業務。由於川普再三矢言全力打擊非法移民，故這會是諾姆接下來工作的重中之重。她也在人事案過關後聲明，將每天努力確保美國人民安全。

五十三歲的諾姆曾任四屆國會議員，雖缺乏國安事務歷練，但擔任州長時對非法移民問題立場強硬，曾派南達科他州國民兵開赴南部邊境。她今後將與「邊境沙皇」密切合作。

另外，儘管川普廿日就任當天就下令退出世衛組織（WHO），理由是WHO處理新冠肺炎及其他國際公衛危機不當，但廿五日鬆口考慮重新加入，前提是WHO必須「好好整頓」。

川普 移民 美國

延伸閱讀

59:34票 參院通過諾姆任國安部長 將助川普打擊非法移民

邊境沙皇稱「每天都有軍機遣返航班」數據：每趟開銷多達85.2萬元

報告：無證客2023年在美生下25萬嬰 占新生兒7%

美參院通過國土安全部長任命 諾姆邊境安全立場強硬

相關新聞

掩蓋？美司法部網站詳列國會暴亂者相關指控和罪行資料庫遭移除

美國CNN報導，隨著美國總統川普本周試圖改寫2021年1月6日其支持者襲擊國會大樓的歷史，美國司法部網站上一個詳細記錄大...

美新國土安全部長 反移民鷹派

聯邦參議院廿五日罕見周末加班，表決通過南達科他州州長諾姆出任國土安全部部長。她也成為繼國務卿魯比歐、中情局（ＣＩＡ）局長...

紐約收堵車費初見成效：車流減少車速增 通行時間縮短

曼哈頓堵車費徵收已過20天，成效如何一直眾說紛紜。大都會運輸署(MTA)公布最新數據顯示，徵收堵車費目前來看的確達到了預...

DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

川普總統誓言執行史上最大規模移民遣返行動，而他現在坐擁從拜登政府便開始累積的高科技工具及技術，幫助實現此目標。

報告：無證客2023年在美生下25萬嬰 占新生兒7%

川普總統上周簽署行政命令，引發外界對出生公民權的爭議；統計數據顯示，2023年約有25萬無證客嬰兒在美國出生，占全國新生...

影／歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

美國前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒近日婚變謠言滿天飛，甚至有傳言指出歐巴馬疑似與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓幽會，不過安妮斯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。