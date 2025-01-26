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掩蓋？美司法部網站詳列國會暴亂者相關指控和罪行資料庫遭移除

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
一名川普支持者去年2月從監獄獲釋，她21日在華府特區中央拘留所外舉標語牌聲援國會暴亂者。華府特區中央拘留所拘留了一些國會暴亂事件被告。法新社
一名川普支持者去年2月從監獄獲釋，她21日在華府特區中央拘留所外舉標語牌聲援國會暴亂者。華府特區中央拘留所拘留了一些國會暴亂事件被告。法新社

美國CNN報導，隨著美國總統川普本周試圖改寫2021年1月6日其支持者襲擊國會大樓的歷史，美國司法部網站上一個詳細記錄大量國會暴亂者相關指控和定罪成功案例的資料庫被移除。

這個可供搜尋的資料庫曾是易於瀏覽且擁有最新資料的資料庫，記錄美國哥倫比亞特區檢察官辦公室起訴的所有國會暴亂相關案件。哥倫比亞特區檢察官辦公室拒絕發表評論。

記錄現代部會史上最大規模刑事調查的綜合網站被刪除，恰逢川普決定特赦所有被定罪的國會暴亂者。川普還提前釋放14名因散布煽動性陰謀論而被定罪的人，並要求華府聯邦法院駁回超過300起尚未被解決的案件。

被川普特赦的斯特拉卡（Brandon Straka）在社群媒體X發文表示：「這對1月6日參加者而言是重大勝利。這個網站是聯邦政府用來讓1月6日事件目標生活過不下去的無數騷擾武器之一。」

川普 網站 美國

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