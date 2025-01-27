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美國出任公職須測試忠誠度 政治立場、社群貼文都要被審查

經濟日報／ 編譯廖振堯／綜合外電
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普長期以來聲稱，他第一任期犯下的最大錯誤就是識人不清，如今第二任期剛開始，就成立篩選團隊派往各聯邦機構，確保只有完全效忠他的人才會任用，有意加入者將面臨一系列嚴格的忠誠度測試，包括是否熱中於「讓美國再次偉大」（MAGA），而且政治立場和社群媒體貼文都將被仔細審查。

美聯社報導，一些現任官員、及申請加入政府的官員被告知，必須證明自己有熱中實施川普議程，也須回答是在何時出現「MAGA啟發」。

川普交接團隊網站上的一份申請表單，會詢問「川普總統的競選訊息中哪部分最吸引你？為什麼？」等問題，以及2024年大選中如何支持川普（志工、籌款、電話或上門推廣），且每個人都須提供他們的社群帳號清單，光是僅社媒的負面貼文便足以讓申請失敗。

白宮總統人事辦公室主任戈爾23日表示，正在面試每一個人，只要是政務官都須通過白宮的審查，「川普已表達得非常清楚，他不想讓哪些人加入政府」。

川普 社群媒體 美國

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