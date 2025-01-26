快訊

歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

楊梅休息站4死4傷車禍 雲林鄰居嘆：這年可怎麼過！

影／歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
歐巴馬近日在X上分享為蜜雪兒慶生的照片。圖/取自@BarackObama在X的照片
歐巴馬近日在X上分享為蜜雪兒慶生的照片。圖/取自@BarackObama在X的照片

美國前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒近日婚變謠言滿天飛，甚至有傳言指出歐巴馬疑似與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓幽會，不過安妮斯頓本人已發聲否認，而她去年一段闢謠影片現在也在網路瘋傳。

傳言指出，歐巴馬與55歲好萊塢女星安妮斯頓走得很近。一名網友23日在社群媒體X上傳一張私訊截圖，其中一位自稱安妮斯頓友人的人透露，安妮斯頓聚會時承認與歐巴馬的婚外情。

事實上，這並非安妮斯頓第一次被傳介入歐巴馬婚姻。

去年10月，安妮斯頓上Jimmy Kimmel Live節目時，主持人拿出八卦雜誌稱她與歐巴馬有婚外情，她失笑否認，並且說「每當接到公關來電時，心裡總是會想，『喔不，又是什麼事？』或者收到電子郵件說某些無聊的小報又要編造一個故事。」

當時安妮斯頓澄清：「我只見過歐巴馬一次，我更認識蜜雪兒。」她回應時，全程保持笑容，且說明自己並沒有生氣。

另外，日前蜜雪兒接連缺席前總統卡特葬禮和川普就職，讓歐巴馬單獨前往，這不禁讓網友揣測兩人快要離婚。

歐巴馬近日在社群媒體上分享為蜜雪兒慶生的照片，打消外界疑慮。然而，即便兩人甜曬恩愛，互相回覆「愛你」，但照片中歐巴馬自己面帶燦爛笑容，蜜雪兒則看起來有些疲憊。

對此，每日郵報報導政治評論員凱莉（Megyn Kelly）分析照片稱，蜜雪兒「本來可以很上相，但在丈夫的照片中並沒有展現出來」。

凱莉直言，若歐巴馬、蜜雪兒離婚傳言屬實，對美國政壇而言無疑是「震撼彈」。

歐巴馬 蜜雪兒

延伸閱讀

影／川普發現拜登留下的親筆信！狂簽行政命令差點忘記

川普就職伴奏出狀況…全場呆站近2分鐘 鄉村天后清唱化解尷尬

尋人啟事：蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 難道婚姻出問題？

3位前總統將出席川普就職典禮 歐巴馬夫人不出席

相關新聞

影／歐巴馬婚變謠言滿天飛！好萊塢A咖女星被指當小三

美國前總統歐巴馬與前第一夫人蜜雪兒近日婚變謠言滿天飛，甚至有傳言指出歐巴馬疑似與好萊塢女星珍妮佛安妮斯頓幽會，不過安妮斯...

DNA快速測試、地址變更警報…追無證客 高科技工具成執法利器

川普總統誓言執行史上最大規模移民遣返行動，而他現在坐擁從拜登政府便開始累積的高科技工具及技術，幫助實現此目標。

報告：無證客2023年在美生下25萬嬰 占新生兒7%

川普總統上周簽署行政命令，引發外界對出生公民權的爭議；統計數據顯示，2023年約有25萬無證客嬰兒在美國出生，占全國新生...

美新防長走馬上任 矢言與盟友合作阻中國侵略印太

美國新防長赫格塞斯今天宣示就職後，即發信給部隊重申川普「以實力促成和平」的核心思維，並表示將與盟友及夥伴合作，阻止共產中...

1票之差 赫塞斯驚險拿下美防長

川普去年十一月宣布提名的新政府國防部長人選赫塞斯醜聞纏身，廿四日在聯邦參院院會表決以五十一票同意、五十票反對驚險過關，成...

美最高法院批准 引渡孟買連環恐攻嫌犯回印度

印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。