1票之差 赫塞斯驚險拿下美防長

川普去年十一月宣布提名的新政府國防部長人選赫塞斯醜聞纏身，廿四日在聯邦參院院會表決以五十一票同意、五十票反對驚險過關，成為防長。有三位共和黨籍參議員投反對票，最後靠兼任參院議長的副總統范斯投下關鍵同意票，其人事任命案才獲通過。

這是美國史上第二次出現閣員的人事任命案，最後必須藉由副總統出手才過關。共和黨雖以五十三席比民主黨的四十七席而擁有微弱多數，但共和黨有三人沒投赫塞斯，即穆考斯基、柯林斯以及一月初甫卸任參院共和黨領袖的麥康諾，強烈反對赫塞斯的民主黨人則全部投反對票。

共和黨大老麥康諾直言赫塞斯未能證明自己能有效管理五角大廈般龐大又繁雜的組織，「僅僅（說自己）渴望成為變革的推手，仍不足以勝任如此（重要的）職位」。

在三位黨籍參議員跑票下，最終由范斯投出關鍵的同意票，才打破平手僵局。但赫塞斯也成為繼二○一七年的戴弗斯後，美史第二次必須靠副總統打破僵局通過閣員任命。當時是靠副總統潘斯投下同意票，戴弗斯的教育部長人事任命案才能通過，時任總統也是川普。

四十四歲的赫塞斯醜聞纏身，包括酗酒、家暴第二任妻子珊曼莎（二人已離婚）、在退伍軍人組織管理財務時有不當行為和性侵等指控，但他均矢口否認。他則強調自己是遭抹黑。他曾加入陸軍國民兵，也曾任美國福斯新聞主持人。

不過赫塞斯在接受人事審查時提交民主黨籍聯邦參議員華倫的書面答覆中，承認曾付五萬美元給二○一七年十月指控他在加州共和黨婦女活動後性侵她的女子。赫塞斯律師帕拉托雷廿三日對五萬美元和解費的記者提問不予置評，他本人去年十一月則說這筆錢已付清。

赫塞斯接下來的首要之務，很可能是先解決川普正如火如荼推動的大規模遣返非法移民行動，並評估美國在全球的駐軍、消除拜登政府時的軍隊多元化計畫，還有決定將留任哪些前朝的軍事將領。

路透、法新社及美媒Politico報導稱，赫塞斯過關，是川普的一大勝利，也可以替川普去年當選後宣布提名，還需參院表決通過的其他幾位爭議閣員人選鋪路。