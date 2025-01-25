快訊

明起寒流來襲氣溫驟降又轉濕冷 「最凍時間點」下探7度

一口氣開除17人！川普午夜「大規模屠殺」 多部門主管嚇收通知

誰能被錢砸醒？年終排行榜金融業13連霸 這產業最慘平均0.69個月

美最高法院批准 引渡孟買連環恐攻嫌犯回印度

中央社／ 新德里25日專電
印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻的嫌犯拉納引渡到印度。圖／美聯社
印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻的嫌犯拉納引渡到印度。圖／美聯社

印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻的嫌犯拉納引渡到印度。

現年63歲的拉納（Tahawwur Hussain Rana）是巴基斯坦裔加拿大人，他被控協助恐怖分子犯下駭人聽聞的孟買恐攻，2009年在美國芝加哥被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，目前被關在美國洛杉磯的監獄。

印度新德里電視台（NDTV）報導指出，拉納被控協助孟買恐攻的幕後指使者，即巴基斯坦裔美國人赫德利（David Coleman Headley），因此印度當局不但對拉納發出通緝，更在他於美國落網後，不斷試圖將他引渡回印度。

今日印度（India Today）指出，赫德利被認為是策劃恐攻的關鍵人物，因而被判35年，目前正在美國服刑。

調查顯示，在駭人聽聞的孟買恐怖攻擊發生時，拉納曾到過孟買，但他本人聲稱，當時只是為了其移民諮詢的相關生意才到印度，會被認為與案情有關，完全是因為赫德利陷害他。但印度「金融快報」（Financial Express）指出，證據顯示並非如此。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，拉納2024年時曾向美國最高法院表達不願被引渡回印度的請求，稱若因該案被送到印度受審，他很有可能被定罪，甚至面臨死刑。

2008年的孟買恐怖攻擊，被認為是印度史上最嚴重的恐怖攻擊行動之一，當時有10名恐怖份子在孟買發動多起攻擊，時間超過60個小時。

印度 孟買 美國

延伸閱讀

和碩賣印度廠 淡出iPhone製造…塔塔強化蘋果供應商地位

和碩攻新事業 瞄準電動車

驚悚畫面曝！兒被熊咬死 悲父欲奪遺體遭「拖下樹撕咬」身亡

多樣台灣元素融入表演 學童熱舞演出震撼印度

相關新聞

美最高法院批准 引渡孟買連環恐攻嫌犯回印度

印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻...

川普上任後首會紐森「釋善意」 加州勘災提出聯邦補助2條件

川普總統24日親自前往加州勘查野火災情，並趁機提出兩項要求：修改用水政策以及立法規定選舉投票須出示身分證，作為加州爭取聯...

川普北卡視察 批FEMA救災牛步、官僚「考慮廢除」

川普總統上任第一周，24日親赴北卡羅萊納州視察去年海倫颶風災後重建，對於聯邦緊急事務管理局(FEMA)救災官僚、行事牛步...

川普視察加州野火災區 提聯邦援助有條件

美國總統川普今天視察北卡羅來納州與加州災區，他利用重回白宮後的首次參訪行程，將緊急援助變成政治交換條件

怕極右分子攻擊 部分教會不再庇護無證客

八年前，川普總統第一次執政時推出掃蕩無證移民行動，教堂、教會等宗教場所成了庇護地點。華爾街日報(WSJ)24日分析，川普...

台灣音樂劇勸世三姊妹 登上紐約外百老匯

台灣「現象級」原創音樂劇「勸世三姊妹」(Don’t Cry, Dancing Girls)於本月成功進軍外百老匯一級戰區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。