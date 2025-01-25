美最高法院批准 引渡孟買連環恐攻嫌犯回印度

印度孟買2008年發生連環恐怖攻擊事件，造成166人死亡、數百人受傷，印度媒體報導，美國最高法院今天批准，將被控參與恐攻的嫌犯拉納引渡到印度。

現年63歲的拉納（Tahawwur Hussain Rana）是巴基斯坦裔加拿大人，他被控協助恐怖分子犯下駭人聽聞的孟買恐攻，2009年在美國芝加哥被美國聯邦調查局（FBI）逮捕，目前被關在美國洛杉磯的監獄。

印度新德里電視台（NDTV）報導指出，拉納被控協助孟買恐攻的幕後指使者，即巴基斯坦裔美國人赫德利（David Coleman Headley），因此印度當局不但對拉納發出通緝，更在他於美國落網後，不斷試圖將他引渡回印度。

今日印度（India Today）指出，赫德利被認為是策劃恐攻的關鍵人物，因而被判35年，目前正在美國服刑。

調查顯示，在駭人聽聞的孟買恐怖攻擊發生時，拉納曾到過孟買，但他本人聲稱，當時只是為了其移民諮詢的相關生意才到印度，會被認為與案情有關，完全是因為赫德利陷害他。但印度「金融快報」（Financial Express）指出，證據顯示並非如此。

印度斯坦時報（Hindustan Times）報導，拉納2024年時曾向美國最高法院表達不願被引渡回印度的請求，稱若因該案被送到印度受審，他很有可能被定罪，甚至面臨死刑。

2008年的孟買恐怖攻擊，被認為是印度史上最嚴重的恐怖攻擊行動之一，當時有10名恐怖份子在孟買發動多起攻擊，時間超過60個小時。