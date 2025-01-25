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川普視察加州野火災區 提聯邦援助有條件

中央社／ 洛杉磯24日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社
美國總統川普。美聯社

美國總統川普今天視察北卡羅來納州與加州災區，他利用重回白宮後的首次參訪行程，將緊急援助變成政治交換條件。

法新社報導，川普表示，他將簽署命令，可能廢除聯邦緊急事故管理總署（FEMA），強化他在政府作為上發揮總統權力的行動，並決定哪些州可獲得華府的援助資金。

長期對加州不滿的川普揚言，如果民主黨領導的加州不聽從他的命令，他將停止為加州提供對抗致命野火的資金。

去年海倫颶風（Hurricane Helene）引發的洪水導致北卡羅來納州超過100人喪生。川普說，聯邦緊急事故管理總署「確實令我們失望」。

川普表示，他將「簽署行政命令，開始自根本改革與整頓聯邦緊急事故管理總署，也或許廢除此機構」。

川普會見洪災受害者，讓他們講述聯邦機構和保險公司的失職行為。

加州野火已造成28人喪命、數十億美元損失，新一波野火又加劇災情，與此同時，川普試圖以聯邦救災援助換取加州民主黨人做出一些讓步。

他說，如果加州不修改他所謂允許無證件移民投票的投票法，他可以暫停援助。

「國會山莊報」（The Hill）報導，川普稍早說，他希望加州採取兩項行動，一是選民投票時須出示證件，一是改善水資源政策。

加州州長紐松（Gavin Newsom）辦公室則回應，其他數州也未要求選民出示證件，目前也可以按照川普第一次執政時的政策盡量抽水。

紐松辦公室在社群媒體發文說：「為援助美國公民設置條件是錯的。」

川普 投票

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