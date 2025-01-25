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川普促野火災區加速重建 稱黃金時代不能沒有加州

中央社／ 洛杉磯24日專電

美國總統川普今天視察洛杉磯野火災區，與多名民主黨政治人物一起座談，承諾將加快災後重建的聯邦許可程序，致詞稱「黃金時代不能沒有金州」。金州為加州的別稱。

川普20日就職演說以「黃金年代現在開始」作為他第2次總統任期的開場白。今天是他上任之後，首次搭乘空軍一號視察災區，稍早先到北卡羅來納州的颶風災區，下午抵達洛杉磯視察太平洋斷崖野火災區。

川普與第一夫人梅蘭妮亞下午抵達洛杉磯，加州州長紐松在機場迎接。兩人雖然在政治議題上有許多交鋒，但現場雙方都釋出善意，川普承諾與紐松一起解決野火問題，紐松感謝川普的到來對災民意義重大。

川普稍後搭乘直升機，到視察太平洋斷崖地區，與消防人員、災民、地方官員交談。他隨後在斷崖社區的69消防分隊，與洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）及多位洛杉磯地區選出的國會議員座談。

座談會上，民主黨籍政治人物占了多數，包括聯邦眾議員薛曼（Brad Sherman）、劉雲平（Ted Lieu）一向都是川普的強烈批評者。川普見到薛曼在場，向他打招呼說：「我太認識你了，但你放心我們今天站在同一邊。我們一起合作。」

川普在座談上釋出和解氣氛，他說「聯邦政府百分之百站在你們這邊」，又表示「黃金時代不能沒有金州（Golden State）」。金州為加州的別稱。

川普在這場座談表示，他與災民聊天之後，發現所有與他談話的人都願意在原地重建。川普對此強調，關於災後重建需要的許可，聯邦政府將會簡化流程，豁免許可程序，讓原本可能需要18個月的許可申請流程，最好可以縮短為18天。

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