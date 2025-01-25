驚險過關！美參院表決51比50票 勉強通過國防部長赫塞斯任命案

美國聯邦參議院全院於當地時間24日晚間表決國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）的人事任命案，結果以51票對50票，低空飛過，驚險過關。

值得注意的是，共和黨以53席比民主黨47席些微多數掌握參院，但有3人未投赫塞斯，本來一度以50票比50票陷入僵局，最終由副總統、同時也是參院議長的范斯投下關鍵贊成票，打破平手僵局。

美聯社日前報導，赫塞斯面臨酗酒、家暴第二任妻子和性侵醜聞等指控，但他一概否認；他上周在聽證會中重申他被「抹黑」，強調自身清白。

然而，赫塞斯接受人事任命審查期間，提交給麻州民主黨參議員華倫（Elizabeth Warren）的書面答覆中，坦承他曾付5萬元給2017年10月指控他在加州共和黨婦女活動演說後伸狼爪的女子。

赫塞斯的律師帕拉托爾（Timothy Parlatore）23日不予評論5萬元和解費用的詢問，而他去年11月確認和解款項已付清。