川普上任後首場生命大遊行登場 數萬人上街反墮胎

數萬名反墮胎民眾今天上街舉行「生命大遊行」，參與者有堅持產下缺陷兒的母親及烏克蘭神父，他們都認為生命可貴，必須捍衛。遊行外圍則有白人民族主義團體高舉「強大的家庭成就強大的國家」旗幟，力挺反墮胎權。

墮胎合法化議題是美國幾乎看不到終點的爭議，在宗教及政治等多方拉扯下不斷撕裂美國社會肌理。自1973年「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）確立墮胎權以來，「生命大遊行」（March for Life）每年1月登場。美國最高法院2022年表決推翻這項保障墮胎權的歷史性裁決後，遊行仍持續舉行。

「你永遠不會後悔生小孩，反而可能會後悔墮胎」，堅持生下缺陷兒的泰碧莎（Tabitha）對中央社記者說。

她強調，所有生命都有價值，許多人曾面臨意外懷孕，或者醫生評估胎兒可能有缺陷而建議墮胎。但她今天上街想傳遞的訊息是，所有的生命都是美好、有價值的。

對於性侵或亂倫懷孕的案例，泰碧莎說，她了解這對許多人來說可能是灰色地帶，但就她的角度來看，墮掉因強暴或亂倫等情況而懷上的孩子，「實際上是在懲罰這個孩子，而不是罪犯」。

她表示，能理解在這種情況下，女性可能不願意撫養這個孩子，但有很多人願意收養，並支持母親度過困境。在這些情況下，最重要的是母親能夠獲得最好的醫療護理、心理健康支持及情感關懷等。

來自奧勒岡州的湯尼（Tony）並未加入大遊行，反而是在路旁對遊行隊伍打氣。他與泰碧莎的立場一致，強調生命是人類所擁有的最重要資產。強暴懷孕是比較少的狀況，最終的選擇都取決於個人。「但對我來說，我只需要對我的靈魂負責」。

今天參與者以年輕人為主，遊行外圍有白人民族主義團體「愛國者陣線」（Patriot Front）高舉寫著「強大的家庭成就強大的國家」標語，也有披著烏克蘭國旗的烏克蘭神父帕凡科（Palvenko）。

帕凡科對中央社表示，每個生命，尤其是嬰兒的生命都無比重要，「需要我們奮力捍衛」。烏克蘭的嬰兒及孕婦同樣需要被保護，他們之中有許多人死於俄羅斯的武器。

川普第一任期內在生命大遊行中演說，成為首位參加大遊行的在任總統。川普正式回鍋白宮後快速發布反墮胎人士的赦免令。他今天雖然前往加州視察野火災情，但仍透過預錄影片參與，再次宣布「將釋放因祈禱和實踐信仰而受到拜登政府迫害的基督徒及反墮胎運動人士」。

副總統范斯（JD Vance）、聯邦眾議院議長強生（Mike Johnson）及參院多數黨領袖圖恩（JohnThune）這3位共和黨大咖也上場演說，主辦方預計15萬名民眾參與。

墮胎運動歷史學家齊格勒（Mary Ziegler）受訪指出，雖然「生命大遊行」是為了回應「羅訴韋德案」而起，但反墮胎運動比法院相關裁決更早開始，終極目標是確保「胎兒人格獲認可」。

「胎兒人格權」是美國墮胎合法化議題的另一條主戰線，反墮胎人士力挺生命始於受孕，因此胚胎和胎兒應享有充分的法律權利及保障，不得被剝奪。

美國位於南部和中西部的多數州幾乎都已全面禁止墮胎或嚴格限制墮胎，位於沿海地區的若干州則採取行動保護墮胎。