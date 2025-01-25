川普20日就任後 美中外長通話

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
中國大陸外長王毅。歐新社
中國大陸外長王毅。歐新社

中國大陸官媒新華社廿四日深夜報導，中共中央政治局委員兼中國外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通話。外媒同日則尚無相關報導。

王毅闡述中方在台灣問題上的原則立場，要求美方務必慎重處理。王毅強調，台灣自古以來就是中國領土一部分，「我們絕不允許將台灣從中國分裂出去。美國在中美三個聯合公報中，就奉行一中政策做出莊重承諾，不能背信棄義」。

王毅說，中國國家主席習近平十七日與美國總統川普進行重要通話，達成一系列共識。中美關係發展迎來新的重要節點。習近平全面闡述中國的對美政策，川普也給予積極回應，並表示期待和習近平保持良好關係，同時強調美中合作能解決全球很多問題。

王毅還說，美中元首為兩國關係指出方向、確立基調。雙方執政團隊要落實好二人的重要共識，本著相互尊重、和平共處及合作共贏原則，保持溝通、管控分歧、拓展合作，推動中美關係穩定、健康、可持續發展，並找到新時期兩國正確相處之道。

王毅表示，中共的目標就是讓中國人民過上更好日子，為世人做出更大貢獻。「我們無意超越或取代誰，但必須捍衛自身的正當發展權利」。

王毅認為大國要有大國的樣子，應承擔應盡的國際責任、應維護世界和平，應協助各國實現共同發展；「冀（魯比歐）你好自為之，為中美兩國人民的未來，為世界的和平穩定發揮建設性作用」。

魯比歐則提到，美中都是偉大國家，美中關係是本世紀最重要的雙邊關係，將決定世界未來。美方願和中方坦誠溝通，妥處分歧，並以成熟和謹慎方式管理好雙邊關係，共同因應全球性挑戰、維護世界和平穩定。美方不支持「台獨」，也希望台灣問題以兩岸都能接受的方式和平解決。

王毅 美中關係

延伸閱讀

再一樁報復？川普撤銷龐培歐及前幕僚維安隨扈 2人面臨伊朗威脅

兌現川普承諾！ 白宮：已逮538名非法移民驅逐數百人

「他喜歡我」川普稱將聯繫金正恩 南韓外交部：盼北韓重啟對話

美國北韓破冰「再墜愛河」？川普稱金正恩是聰明人 將再次聯繫對方

相關新聞

加州州長或白宮大位？傳賀錦麗多次聯絡希拉蕊 敗選後曾下達1指令

美國前副總統賀錦麗去年大選敗選，正努力制定從政生涯下一步走向。美國福斯新聞網報導，賀錦麗和家人及密友討論過此事，雜誌「紐...

祖克柏剉咧等？Meta AI稱美現任總統是拜登 拉「緊急事態」警報

路透引述知情人士報導，Meta公司的人工智慧（AI）聊天機器人，竟弄錯誰是現任美國總統，這項錯誤，已遭老闆祖克柏上升到「...

馬斯克最大挑戰！廢除「1美分硬幣」 背後暗喻美國政治惰性

馬斯克（Elon Musk）已完成不少一度被視為不可能的成就，像是透過特斯拉（Tesla）普及電動車，以及SpaceX成...

隔代教養虐孫女？美國青少女家中喪命 被發現時關在狗籠裡

美國亞利桑那州一名青少女和外婆同住，但她疑似遭到外婆虐待，不幸在家中喪命。警方到場時發現女孩身上都是瘀青和傷痕，還被關在一個滿是糞便的「狗籠」裡，顯見生前遭到非人對待。

滿屋老鼠害6個月寶寶全身被咬50多處重傷 美國爸遭判16年

美國印第安那州發生一起可怕的虐童案，一名父親沒有妥善照顧剛出生的寶寶，即使知道家裡有很多老鼠，還是讓寶寶自己獨自在房間睡覺。結果因為男子的疏忽，寶寶身上有50幾處被老鼠啃咬的傷口，甚至還有幾根手指被咬到必須截肢。

川普20日就任後 美中外長通話

中國大陸官媒新華社廿四日深夜報導，中共中央政治局委員兼中國外長王毅應約和美國國務卿魯比歐通話。外媒同日則尚無相關報導。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。