AI大支出+1 Meta今年將砸650億美元 強攻人工智慧

臉書母公司Meta執行長祖克柏25日在臉書上宣布，Meta今年投入AI的相關資本支出，預計將達到600億至650億美元，高於彭博彙整分析師預期的513億美元。

他表示，「我們有資本在未來幾年繼續投資」，包括建立新的大型資料中心，「規模大到將覆蓋曼哈頓很大一塊地方」，同時大幅擴編AI團隊。

祖克柏還說，Meta計劃在2025年實現約1 GW的線上運算能力，預計到今年年底將擁有超過130萬個GPU，「這是一項大規模行動，未來幾年將推動我們的核心產品和業務，釋放歷史性創新潛能，並擴大美國的技術領先地位」。

Meta股價24日早盤一度上漲1%，紐約三大指數則小跌。