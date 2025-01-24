AI大支出+1 Meta今年將砸650億美元 強攻人工智慧
臉書母公司Meta執行長祖克柏25日在臉書上宣布，Meta今年投入AI的相關資本支出，預計將達到600億至650億美元，高於彭博彙整分析師預期的513億美元。
他表示，「我們有資本在未來幾年繼續投資」，包括建立新的大型資料中心，「規模大到將覆蓋曼哈頓很大一塊地方」，同時大幅擴編AI團隊。
祖克柏還說，Meta計劃在2025年實現約1 GW的線上運算能力，預計到今年年底將擁有超過130萬個GPU，「這是一項大規模行動，未來幾年將推動我們的核心產品和業務，釋放歷史性創新潛能，並擴大美國的技術領先地位」。
Meta股價24日早盤一度上漲1%，紐約三大指數則小跌。
Meta與其他大型科技公司一樣，紛紛響應美國新總統川普投資美國的口號，同時致力於建造更大規模的資料中心，以滿足因開發更先進AI系統而不斷成長的運算需求。本周川普才宣布，OpenAI、軟銀與甲骨文將投資總計高達5,000億美元，此計畫名為「Stargate」（星際之門），旨在加速美國在AI領域的發展，確保在全球AI競賽中占據領先地位。
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