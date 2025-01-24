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祖克柏剉咧等？Meta AI稱美現任總統是拜登 拉「緊急事態」警報

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
祖克柏出席了美國總統川普的就職典禮，但Meta AI的聊天機器人卻說拜登仍是總統。路透
祖克柏出席了美國總統川普的就職典禮，但Meta AI的聊天機器人卻說拜登仍是總統。路透

路透引述知情人士報導，Meta公司的人工智慧（AI）聊天機器人，竟弄錯誰是現任美國總統，這項錯誤，已遭老闆祖克柏上升到「緊急事態」等級。

川普在20日就職，從拜登手中接下總統大位，然而根據消息人士的說法與路透的測試，到了23日，Meta的AI聊天機器人仍回答總統是拜登。

當路透23日提問誰是美國總統，Meta的AI答道：「現任總統為拜登，不過，根據最新資訊，川普已在2025年1月20宣示就職」，回覆自相矛盾。

知情人士表示，這項缺失，促使Meta展開緊急程序，以加緊處理這種公司內部稱為「站點事件」（site event）的問題。

Meta發言人羅伯特說：「眾人皆知總統是川普。所有的生成式AI系統有時會提供過時的答案，我們會持續改進自家的服務。」

弄錯誰是美國總統，對Meta來說並不光彩，畢竟Meta近幾周正推動一系列變革，以修正與新政府的關係，祖克柏也出席了川普的就職典禮。

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