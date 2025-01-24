馬斯克最大挑戰！廢除「1美分硬幣」 背後暗喻美國政治惰性
馬斯克（Elon Musk）已完成不少一度被視為不可能的成就，像是透過特斯拉（Tesla）普及電動車，以及SpaceX成功回收火箭。但現在，他面臨一個更加艱鉅的挑戰：克服政治惰性來廢除美國最不受歡迎的硬幣。
美分硬幣曾被前總統歐巴馬用來暗喻美國政府存在較大問題。共和黨籍愛荷華州參議員恩斯特（Joni Ernst）執掌的參議院「政府效率部核心小組」（DOGE Caucus）日前曾去函建議馬斯克，將「壞美分」也視為浪費公帑的例子。馬斯克領導的政府效率部（DOGE）也終於正視這個問題，將廢除1美分硬幣列入其削減政府開支計畫的一環。
政府效率部22日在馬斯克的社交平台X上發文強調，美國政府因鑄造1美分硬幣而正在虧錢。
根據美國鑄幣局（U.S. Mint）的資料，2024財政年度鑄造1美分硬幣的成本，較前一年度躍升20%至3.69美分；鑄造5美分硬幣的成本，也比2023年度增加19%至13.78美分。鑄造這兩種硬幣的單位成本比面額還高的情況並非第一次發生，而是19年來年年如此。
美國政府通常會從發行貨幣中獲益，也就是所謂的「鑄幣稅」。但美國鑄幣局在前年度為鑄造1美分和5美分硬幣供流通使用，損失了1.79億美元；去年度損失降到1.03億美元，則是因為鑄幣局少鑄造1,200萬個5美分硬幣。
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