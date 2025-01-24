加州州長或白宮大位？傳賀錦麗多次聯絡希拉蕊 敗選後曾下達1指令

美國前副總統賀錦麗去年大選敗選，正努力制定從政生涯下一步走向。美國福斯新聞網報導，賀錦麗和家人及密友討論過此事，雜誌「紐約」（New York）還指出她也和與她有相同敗選經歷的希拉蕊．柯林頓討論。希拉蕊在2016年大選輸給川普。據稱兩人自賀錦麗去年敗選後交談了多次。

福斯新聞網指出，有些人猜測賀錦麗明年會競選加州州長，因為她的密友、現任加州州長紐森（Gavin Newsom）因任期限制無法再競選連任。其他人則認為，賀錦麗仍會著眼於問鼎白宮大位，計畫再次競選總統。雜誌「紐約」指出，賀錦麗敗選不久後，據稱曾告訴顧問不要制訂任何會阻礙她2028年競選總統的計畫。

不過，賀錦麗並沒有直接談論她的未來，但暗示自己的從政生涯尚未結束。美國前總統拜登卸任前幾天，她在簡短的演說中引用詩句說，她「不會溫和地走入那個良夜」（would not go quietly into the night），似乎暗示自己不會悄然引退，還說「我們的工作尚未完成」。