快訊

幸運兒是誰？大樂透頭獎4.32億一人獨得 獎落這縣市

獨／竹東槍戰死者背景曝光 曾任科技公司總座、涉竹東少年命案

聽新聞
0:00 / 0:00

加州州長或白宮大位？傳賀錦麗多次聯絡希拉蕊 敗選後曾下達1指令

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國前副總統賀錦麗20日參訪加州阿爾塔迪納一個消防局後發表談話。路透社
美國前副總統賀錦麗20日參訪加州阿爾塔迪納一個消防局後發表談話。路透社

美國前副總統賀錦麗去年大選敗選，正努力制定從政生涯下一步走向。美國福斯新聞網報導，賀錦麗和家人及密友討論過此事，雜誌「紐約」（New York）還指出她也和與她有相同敗選經歷的希拉蕊．柯林頓討論。希拉蕊在2016年大選輸給川普。據稱兩人自賀錦麗去年敗選後交談了多次。

福斯新聞網指出，有些人猜測賀錦麗明年會競選加州州長，因為她的密友、現任加州州長紐森（Gavin Newsom）因任期限制無法再競選連任。其他人則認為，賀錦麗仍會著眼於問鼎白宮大位，計畫再次競選總統。雜誌「紐約」指出，賀錦麗敗選不久後，據稱曾告訴顧問不要制訂任何會阻礙她2028年競選總統的計畫

不過，賀錦麗並沒有直接談論她的未來，但暗示自己的從政生涯尚未結束。美國前總統拜登卸任前幾天，她在簡短的演說中引用詩句說，她「不會溫和地走入那個良夜」（would not go quietly into the night），似乎暗示自己不會悄然引退，還說「我們的工作尚未完成」。

希拉蕊 美國 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

貝佐斯未婚妻「爆乳」現身川普就職 祖克柏「凍未條」尷尬影片曝光

川普就職伴奏出狀況…全場呆站近2分鐘 鄉村天后清唱化解尷尬

直播／總統副總統就職典禮 川普、范斯宣誓

尋人啟事：蜜雪兒歐巴馬接連缺席重大場合 難道婚姻出問題？

相關新聞

加州州長或白宮大位？傳賀錦麗多次聯絡希拉蕊 敗選後曾下達1指令

美國前副總統賀錦麗去年大選敗選，正努力制定從政生涯下一步走向。美國福斯新聞網報導，賀錦麗和家人及密友討論過此事，雜誌「紐...

祖克柏剉咧等？Meta AI稱美現任總統是拜登 拉「緊急事態」警報

路透引述知情人士報導，Meta公司的人工智慧（AI）聊天機器人，竟弄錯誰是現任美國總統，這項錯誤，已遭老闆祖克柏上升到「...

馬斯克最大挑戰！廢除「1美分硬幣」 背後暗喻美國政治惰性

馬斯克（Elon Musk）已完成不少一度被視為不可能的成就，像是透過特斯拉（Tesla）普及電動車，以及SpaceX成...

隔代教養虐孫女？美國青少女家中喪命 被發現時關在狗籠裡

美國亞利桑那州一名青少女和外婆同住，但她疑似遭到外婆虐待，不幸在家中喪命。警方到場時發現女孩身上都是瘀青和傷痕，還被關在一個滿是糞便的「狗籠」裡，顯見生前遭到非人對待。

滿屋老鼠害6個月寶寶全身被咬50多處重傷 美國爸遭判16年

美國印第安那州發生一起可怕的虐童案，一名父親沒有妥善照顧剛出生的寶寶，即使知道家裡有很多老鼠，還是讓寶寶自己獨自在房間睡覺。結果因為男子的疏忽，寶寶身上有50幾處被老鼠啃咬的傷口，甚至還有幾根手指被咬到必須截肢。

美國會重視神秘UFO！海軍上將稱海中有外星人 眾議員：有紀錄在案

美國眾議員柏謝特近日在訪談中提到，一名海軍上將告訴他，有外星人船艦在海中以驚人速度移動。儘管幽浮話題過去常遭嘲弄，美國國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。