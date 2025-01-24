隔代教養虐孫女？美國青少女家中喪命 被發現時關在狗籠裡

美國亞利桑那州一名青少女和外婆同住，但她疑似遭到外婆虐待，不幸在家中喪命。警方到場時發現女孩身上都是瘀青和傷痕，還被關在一個滿是糞便的「狗籠」裡，顯見生前遭到非人對待。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，1月21日晚間9點，警方接獲報案，一名叫做盧揚（Virginia Lujan）的女子表示，自己的孫女梅蘭妮（Melanie）沒有呼吸，於是警方趕緊派員到場將女孩送醫，但最終仍未能救回女孩一命。

警方表示，根據之前資料顯示，這位十幾歲女孩的認知能力比3歲的孩子還要差。女孩被發現時身上全都是瘀青和之前受傷的傷痕，而且被關在滿是糞便的「狗籠」裡。警方認為，盧揚和女童的媽媽潔米（Jami Hodges）將孩子關在籠子裡，好藉此控制女童。

潔米總共有五個孩子，她雖然帶著孩子跟媽媽同住，但她只負責照顧其中一個孩子，其他四個都由盧揚照顧。盧揚告訴警方，女孩身上的瘀青跟傷口是因為上週日不小心爬樓梯摔下來，但因為她相信「女孩會沒事」，所以沒有帶女孩去看醫生。

潔米則向警方供稱，自己只負責照顧一個孩子，雖然他們住在一起，但她很少看到女兒，也不知道女兒跌倒的事。盧揚和潔米因為虐待兒童重罪遭到逮捕，盧揚目前被警方拘留，但潔米則被釋放。目前全案仍在調查中，盧揚可能會面臨殺人指控。

據警方稱，這戶人家的孩子都沒有上學，最小的孩子2歲，最大的15歲。事發後，家中的其他四名孩童已被兒童服務部帶走。