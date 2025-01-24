滿屋老鼠害6個月寶寶全身被咬50多處重傷 美國爸遭判16年

美國印第安那州發生一起可怕的虐童案，一名父親沒有妥善照顧剛出生的寶寶，即使知道家裡有很多老鼠，還是讓寶寶自己獨自在房間睡覺。結果因為男子的疏忽，寶寶身上有50幾處被老鼠啃咬的傷口，甚至還有幾根手指被咬到必須截肢。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，2023年9月13日，舍納鮑姆（David Schonabaum）早上睡醒後，發現才6個月大的寶寶渾身是血，手指還被老鼠咬到見骨。他將寶寶抱起時，寶寶的枕頭都是血，就連尿布都被咬到半掛在寶寶身上，於是他只好報警向警方求助。

舍納鮑姆接受偵訊時向警方坦承，家裡的確有很多老鼠，但從來沒有人被老鼠咬過。他宣稱自己每個月都請滅鼠清潔公司到家裡協助，但始終沒有處理好這個問題。案發當天妻子不在家，他「為了努力成為一個好丈夫並確保房子乾淨」，睡在客廳的沙發上，寶寶則睡在房間的嬰兒床裡。

寶寶全身被咬50多處傷痕，包含額頭、臉頰和手指。其中傷勢最嚴重的是他的手指，他的手指肉都被啃到見骨，導致最後需要被截肢。不僅如此，由於寶寶失血過多，就醫過程中甚至需要輸血來搶救生命。舍納鮑姆被指控忽視照顧兒童，在2024年10月被判處16年有期徒刑。他的妻子雖然不在現場，也被指控忽視照顧，需服刑一年，但緩刑三年。

早在2022年12月時，該夫妻倆就曾因另一個孩子受傷而被兒童安全部（Department of Child Services）列入監管。當時負責的員工認為疏忽照顧的情節不嚴重，因此讓所有孩子繼續和父母同住。在爆發寶寶遭老鼠啃咬的案件後，當時負責的三名員工也遭到兒童安全部解雇。