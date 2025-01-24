台藝術家林怡平用光束照亮洛杉磯 反思偉大當代意義

台灣藝術家林怡平今天用一具82年歷史的古董探照燈，以相當於2000萬個燈泡亮度的光柱，照亮洛杉磯夜空；她說，這件裝置藝術要反思「偉大」的意義。

這件作品名為「最偉大的世代」（GreatestGeneration）由林怡平與洛杉磯當地的藝術家霍爾（Evan Curtis Charles Hall）共同創作，透過一座經歷二次世界大戰的碳弧探照燈，思考當代議題。

31歲的林怡平來自台灣，擁有美國哥倫比亞大學藝術史學士、賓州大學跨領域藝術碩士，曾於2022年獲得文化部補助在洛杉磯的18街藝術中心擔任駐村藝術家。

洛杉磯正遭逢野火重創的艱難時刻，今天晚間這一道來自銀湖區（Silver Lake）直衝天際的光束，頗有「希望之光」的意涵，不過藝術家卻對作品的意義保持開放的態度。

霍爾向中央社記者表示，這件作品在探討一個物件如何隨著時間的推移，在不同的情境下改變了意義，例如這是一座二戰時期的探照燈，設計用在戰爭，但後來在好萊塢，這樣的探照燈用在廣告宣傳，告知人們重要的首映或名人活動。

這座探照燈製造於1942年，已經有82歲，是洛杉磯地區唯一良好保存的碳弧式探照燈，意即它並非使用燈泡發光，而是將兩根碳棒通電，靠近時產生類似焊接時的弧光。在雷達普遍使用前，這種地面的探照燈是重要的防空設備，用來防禦敵機。

林怡平表示，在歐洲，探照燈被視為戰爭與創傷的象徵；但在美國，由於戰爭並未直接發生在本土，探照燈反而用於慶典，與好萊塢連結在一起。一個物件因為不同的情境，承載了相互矛盾的意義。

作品名稱叫做「最偉大的世代」其實帶有反思意味。林怡平表示，這座探照燈來自二戰時期，在美國經歷過二戰和大蕭條時代的人被稱為「最偉大的世代」，作品以此命名是希望反思「偉大」的意義，藉此看待當代的挑戰。

林怡平說，跟「最偉大的世代」相似，當代同樣也是變化劇烈的時代，特別是最近美國新任總統就職、洛杉磯遭逢野火災情等事件。

她說，作品的概念在野火發生之前就已經完成，或許人們在現在災情之後的洛杉磯，會將它視為「希望之光」，但她更希望作品的意義保持開放。

林怡平說，作品真正想要探討的是「我們同樣處在一個充滿未知的時代，這讓我們思考，在這樣的情境下，我們可以掌握的是什麼，我們可以靠自己雙手改變什麼」。