美國會重視神秘UFO！海軍上將稱海中有外星人 眾議員：有紀錄在案

美國眾議員柏謝特近日在訪談中提到，一名海軍上將告訴他，有外星人船艦在海中以驚人速度移動。儘管幽浮話題過去常遭嘲弄，美國國會近來愈漸重視關於神秘不明飛行物的報告。

法新社報導，美國聯邦眾議院共和黨籍議員柏謝特（Tim Burchett）在一場訪談中，告訴現在於右翼媒體「一個美國新聞網」（One America News Network,OAN）主持節目的前共和黨眾議員蓋茲（Matt Gaetz）：「他們跟我說，水下有東西以每小時幾百英里的速度移動…它和美式足球場一樣大。

柏謝特還強調，這起事件有紀錄在案，且是一名海軍上將告訴他的，不過他並未公布這位海軍上將的身分。

柏謝特以聲稱美國政府隱瞞「幽浮」（UFO，又稱不明飛行物）及其他外星人活動而聞名。他表示，在上帝的浩瀚宇宙中，萬事皆有可能。

目前尚無任何證據顯示，地球外存在有智慧生命體。

儘管如此，美國國會愈來愈重視關於神秘飛行物體的報告，讓一度遭廣受嘲弄的幽浮話題－現在常被稱為「不明異常現象」（Unidentified AnomalousPhenomena）－成為一項嚴肅議題。

美國國防部於2024年3月公布一份報告，稱其並無發現幽浮的證據，並指許多疑似目擊幽浮的案例，結果只是看到探空氣球、間諜飛機、衛星及其他正常活動。