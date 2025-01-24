兌現川普承諾！ 白宮：已逮538名非法移民驅逐數百人

2024年8月有報導說，一名男性服務生因為一名女性顧客沒付小費，追到她的車旁與其對峙。三分之二的美國人認為小費制度失控，愈來愈多以往不需小費的場合也有觸控螢幕提示要求小費。顧客也有反制之道：美國餐廳小費金額已降到至少6年來的最低水準。

2025-01-24 06:00