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美國南部暴雪至少12死！佛州積雪超22公分破紀錄 逾2千航班取消
美國南部暴雪持續，至少12人死，截至當地時間周三中午，至少2,572個航班延誤，另有2,039個航班取消，目前五個州已宣布進入緊急狀態。
伴隨風暴而來的暴雪持續吹襲美國南部，喬治亞州、路易斯安那州、密西西比州和阿拉巴馬州和佛羅里達州共5州宣布進入緊急狀態。其中佛羅里達州的積雪達到破紀錄的9英寸（約22.8公分），紐奧良更迎來1948年以來最大暴風雪，部份地區積雪至少8英寸（約20公分）。
德州安全部門指，早在周二早些時候就有5人因車禍身亡，另有2人則在奧斯汀因天氣過冷凍死。路透社引述官員指，阿拉巴馬州和喬治亞州還通報其他與寒冷相關的死亡事件。而隨著降雪天氣逐漸過去，墨西哥灣沿岸和東岸的冷空氣料將至少持續到本周末。
美國哥倫比亞廣播公司（CBS）引述全美停電訊息網指，截至22日上午，墨西哥灣沿岸有超過10萬名用戶停電，其中喬治亞州有4.4萬用戶斷電，佛羅里達州3.5萬名用戶斷電。
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文章授權轉載自《香港01》
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