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FB、IG用戶怨被迫關注川普總統官方帳號 母公司Meta否認

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
美國總統川普20日就職日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（路透）
美國總統川普20日就職日在白宮橢圓辦公室簽署行政命令。（路透）

美國CBS新聞報導，社群媒體臉書（Facebook）和Instagram一些用戶20日通報，他們的帳戶會自動關注美國總統川普、副總統范斯和第一夫人梅蘭妮亞的官方帳戶。有些人說，他們從一開始就從未關注這些帳戶，試圖取消關注時卻被阻止。但母公司Meta否認此事，並說人們在「這些帳戶移交時試圖關注和取消關注時，動作可能面臨延遲」。

Meta還指出，他們正在解決Instagram發生的一個問題，它暫時阻止搜尋結果顯示「民主黨人」和「共和黨人」等一些特定政治名詞。

Meta發言人史東（Andy Stone）在X發文表示：「人們不會被自動關注總統、副總統和第一夫人任何官方臉書和Instagram帳戶。這些帳戶由白宮管理，隨著新政府上任，這些頁面內容會發生改變。」

史東還說，「這和我們在上次總統過渡期間所遵循的步驟相同」，並補充稱「隨著帳戶被轉交」，人們試圖關注和取消關注時可能面臨動作延遲。

Instagram 第一夫人 美國

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