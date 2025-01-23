學貸逾400萬但時薪不到400元 美國男靠「極度節儉」省下77%收入

美國一名男子因為念大學欠下13萬美元（約426萬台幣）的學貸，但他的收入卻只有每小時12美元（約390元台幣）。高額的學貸加上驚人的利息，讓他決定要透過超級節儉的生活方式來還債，也讓他在過去11年裡還清75,000美元（約245萬台幣）。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，32歲的阿拉尼亞（Bradley Alagna）在2014年從烹飪學校畢業，當時他得知，畢業以後他就要開始還貸款，每個月要還的金額高達860 美元（約28,000元台幣），讓他覺得很絕望。

阿拉尼亞說，他聽到這麼高額的還款金額，瞬間覺得很絕望。因為畢業後成為麵包師傅，當時他的時薪也只有12美元（約390元台幣），在高額的生活費和還款金額壓力下，他只好開始過著極度節儉的生活。

從那時候開始，他不在外面用餐、不開暖氣、不買新衣服，家裡也沒有電視、不花錢訂閱任何的影音平台。他每個禮拜工作70小時、同時做8份工作，才能讓去（2024）年的年收入賺到約115,430 美元（約378萬台幣），並省下了89,134美元（約292萬台幣）。

由於學貸高達8%的利息，即使他每個月省下77%的收入，並已還了大約75,000美元，現在學貸仍增長到147,000美元（約378萬台幣）。

11年來，他總共存下了25萬美元（約820萬台幣），現在他有能力一口氣全額償還貸款，但因為貸款減免計劃以及一些財務規劃，讓他選擇了不還清學貸。

雖然學貸還沒還完，但阿拉尼亞說這樣的節儉生活讓他覺得很平靜，他不追求買新衣服，到現在穿的都是10幾年前的舊衣服。除此之外他也沒有太多的預算在娛樂上，但他卻覺得很輕鬆、滿足。現在他也在社群媒體上透過分享自己的理財觀念，幫助其他人管理自己的財務。