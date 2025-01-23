川普上任後美韓外長首通話 美聲明未提及北韓受矚

新任美國國務卿盧比歐今天與南韓外交部長趙兌烈首次通話，討論北韓、美日韓合作等議題，但美方會後新聞稿與南韓不同，未特別提起北韓，引發韓國媒體猜測。

南韓外交部新聞稿表示，盧比歐（Marco Rubio）今天上午與趙兌烈通話，就韓美關係、北韓及北韓核問題、美日韓合作等議題交換意見。新聞稿也指出，盧比歐在就任後24小時內就安排與趙兌烈通話，顯示韓美同盟的重要性。

據新聞稿轉述，盧比歐在通話中表示對南韓的防衛承諾不變，雙方就北韓核問題也同意持續緊密合作；未來也將持續發展美日韓三方合作，並進行相關討論。

但美方新聞稿則相對簡潔，僅表示雙方討論共同應對印太地區共同挑戰，強調美韓聯盟是朝鮮半島及印太地區和平繁榮及安全的關鍵，以及美日韓三方合作的重要性，但未特別提及北韓及核問題。

美國總統川普20日就職時，以「擁核國（nuclearpower）」稱呼北韓，也引發部分意見對美國政府未來對非核化目標的政策可能改變的猜測。

但也有意見認為，美方新聞稿是以印太地區共同挑戰概括北韓及中國等問題，除北韓問題外，可能也希望就此表達對南韓的期望，促使南韓參與牽制中國政策。