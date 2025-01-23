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馬斯克和奧特曼為Stargate出資問題吵架 增添「川馬」關係的不確定性

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
馬斯克公開質疑OpenAI和軟銀是否會為美國總統川普倡議的「Stargate」人工智慧（AI）基建計畫出資。路透
馬斯克公開質疑OpenAI和軟銀是否會為美國總統川普倡議的「Stargate」人工智慧（AI）基建計畫出資。路透

OpenAI兩位共同創辦人馬斯克奧特曼又吵架了，這回是馬斯克公開質疑OpenAI和軟銀是否會為美國總統川普倡議的「Stargate」人工智慧（AI）基建計畫出資，奧特曼則反擊表示，「你錯了，而且你絕對知道」，成為白宮執政初期就出現齟齬的徵兆。

川普日前宣布，OpenAI、軟銀及甲骨文將共同投入「Stargate」計畫，初期資金承諾為1,000億美元，未來四年支出額擴增至5,000億美元。

但在幾小時後，馬斯克卻罕見地和川普唱反調，大潑「Stargate」計畫的冷水，「他們實際上沒有那筆錢」，「軟銀只已取得不到100億美元，我這麼相信」。

奧特曼22日則在社群媒體平台X反擊說，馬斯克的說法「錯誤，而且你絕對知道」，「我發現對這個國家有利的事物，不見得總是對你的公司最有利，但我希望能在你的新角色，能以美國為優先」。

英國金融時報（FT）和華爾街日報報導，雖然Stargate的創辦投資人軟銀、OpenAI、甲骨文及阿布達比國家AI基金MGX會投入自有資本，但初步承諾1,000億美元的多數預料將來自新投資人。日經新聞也引述知情人士指出，這四家公司已取得1,000億美元的資金。

美國科技媒體The Information報導，奧特曼向OpenAI員工表示，OpenAI和軟銀各承諾對Stargate出資190億美元，OpenAI將實質持有40%股權，這意味著OpenAI必須透過發行股票或發債籌得190億美元。奧特曼說，OpenAI將是Stargate的客戶，並將擁有營運掌控權。

身為美國政府效率（DOGE）主管的馬斯克，已和奧特曼長期鬧不和，他也是OpenAI共同創辦人，但在和奧特曼起衝突後，退出董事會。他已對OpenAI與最大投資人微軟、以及奧特曼提告。

但馬斯克和奧特曼之間的爭端，可能為馬斯克和川普的關係增添緊張。

OpenAI 奧特曼 馬斯克

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