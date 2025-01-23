美元持平 加元承壓 日圓在日本央行利率會議前走弱

美元周三（22日）幾乎持平。加元則是在G-10貨幣中表現墊底，因為美國潛在的加徵關稅令加元承壓。日圓在日本銀行（央行）本周稍晚召開的利率決策會議前走弱。市場現在繼續觀察美國總統川普後續的關稅具體措施。

衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數（DXY）周三微漲0.1%至108.167，早盤時一度觸及107.749的1月6日以來最低點。

川普周二表示，他的政府正在權衡於2月1日對由中國大陸進口的商品徵收10%的關稅，在這之前，他已揚言墨西哥和加拿大可能在2月1日前面臨大約25%的關稅。

德意志銀行策略師Michael Puempel估計，如果美國對加拿大產品加徵關稅，美元兌加元匯率將至少升值到1美元兌1.53加元，而且「很有可能試探2002年創下的歷史高點1.61」。美元兌加元匯價周三上漲0.4%至1.438。

川普也提到準備對歐洲進口商品加徵關稅，但未進一步說明細節。

日圓兌美元匯價周三下跌0.65%，至156.53日圓兌1美元。市場預期日銀在周五的會議上，升息至少25個基點（1碼）的可能性為88.3%。

橋水共同投資長Karen Karniol-Tambour在達沃斯世界經濟論壇接受彭博電視採訪時表示，美元「有進一步上漲空間」，她說，「美國經濟從結構上走強，川普的政策很可能有利美元」。她提到，會有更多外國人考慮購買美國金融資產。

Insight Investment外匯解決方案主管Francesca Fornasari認為，考慮到未來幾個月美國可能加徵新關稅的前景，美元進一步下跌的空間有限，「我們正處於暴風雨前的寧靜，而不是可以鬆一口氣的時候」。

歐元周三兌美元下跌 0.08%，報1歐元兌1.0421美元。歐洲央行多位決策官員周三支持進一步降息，這代表下周降息幾乎已成定局。因此，即使美國聯準會對降息採取更審慎的態度，歐元也有可能進一步下跌。根據倫敦證交所集團（LSEG）的數據，市場認為歐洲央行在下周政策會議上降息至少25個基點的可能性約為96%。

歐洲央行總裁拉加德告訴CNBC，歐洲央行降低利率的腳步並沒有太慢，將維持審慎的貨幣政策寬鬆方式。

TS Lombard策略師Daniel Von Ahlen和Andrea Cicione在最新的報告中寫道，市場已經消化了許多悲觀情緒，如果未來幾周、幾個月內川普在關稅方面發表不那麼鷹派的言論，就可能放大任何緩解性的反彈。