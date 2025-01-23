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美高中校園爆槍擊案1死1傷 17歲槍手闖餐廳連開多槍後自戕
美國田納西州納希維爾市（Nashville）一所高中22日發生校園槍擊案，一名17歲男學生在學生餐廳內用手槍連開多槍，一名16歲女學生遭射殺，另一名學生手臂被子彈擦傷，槍手在校警趕到現場前自轟身亡。
美聯社報導，事件發生在納希維爾的安提阿高中（Antioch High School），當地時間22日上午11時許，就讀該校的17歲學生韓德森（Solomon Henderson）持手槍到自助式學生餐廳連開多槍。
警察局長德雷克 (John Drake) 表示，16歲女學生艾斯卡蘭提（Josselin Corea Escalante）遭射殺，另一名17歲男學生手臂被子彈擦傷，就醫治療後已出院。還有一名學生跌倒而臉部受傷，也送醫治療。
德雷克指出，槍手當天上午搭校車到學校後，先去洗手間，可能要拿取事先藏在洗手間的手槍，拿到槍後前往學生餐廳，朝艾斯卡蘭提開了多槍，然後自轟身亡。
德雷克表示，警方仍在調查韓德森是否刻意針對艾斯卡蘭提以及行兇動機。
據納希維爾大都會警局發言人亞綸 (Don Aaron) ，校園裡當時有2名校警，但是事發當下他們不在學生餐廳附近，等他們趕到時，槍手已經自戕。
納希維爾是田納西州的首府，安提阿高中位於市中心東南方約16公里，約有2000名學生。
納希維爾2023年3月也曾爆發過一場校園槍擊，當時發生在私立的聖約小學（The Covenant School），28歲槍手赫爾（Audrey Hale）射殺3名學童和3名教職員。
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