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美國田納西州高中槍擊案 1死1傷槍手自盡

中央社／ 納希維爾22日綜合外電報導
美國一名17歲學生今天在田納西州一所高中的自助餐廳開槍，圖為槍擊案後，學生們在統一地點等待下校車。美聯社
美國一名17歲學生今天在田納西州一所高中的自助餐廳開槍，圖為槍擊案後，學生們在統一地點等待下校車。美聯社

美國警方表示，一名17歲男學生今天在田納西州一所高中的自助餐廳開槍，擊斃一名學生並造成另一人受傷，之後舉槍自戕。

路透社報導，納希維爾（Nashville）警方在社群媒體發表聲明表示，行兇的17歲男學生持手槍在安蒂奧克高中（Antioch High School）的自助餐廳開火，一名16歲女孩中彈身亡，另一名17歲男孩手臂被子彈擦傷。

警方確認槍手名叫韓德森（Solomon Henderson），喪命的女學生是艾斯卡蘭特（Josselin CoreaEscalante）。他們正在調查這起暴力事件的動機。

安蒂奧克高中學生約有2000人，校址在首府納希維爾東南的郊區。

這起暴力事件是美國近幾十年來一連串校園槍擊案的最新一起，近2年前，納希維爾一所私立基督教學校也發生槍擊案，造成3名學生與3名教職人員身亡。

美聯社報導，安蒂奧克是納希維爾一個發展迅速且多元化的地區，近幾年也發生過其他重大槍擊案。2017年，基督教會柏奈特禮拜堂（Burnette ChapelChurch of Christ）的致命槍擊案造成1死7傷。2018年，一名槍手在鬆餅屋（Waffle House）開槍造成4人喪命。

「田納西人報」（The Tennessean）報導，納希維爾大都會公立學校系統（Metro Nashville Public Schools）主管貝特（Adrienne Battle）在記者會說：「我的心與這些受害家庭同在，他們遭遇了難以想像的苦痛。」

根據田納西人報，貝特又說，安蒂奧克高中有確實執行多項安全措施，包括學校入口處有保安措施、有駐校治安官，也設置了有著武器偵測軟體的攝影機。

根據研究人員里德曼（David Riedman）創立的K-12校園槍擊案資料庫（K-12 School Shooting Database），美國去年發生了330起校園槍擊案，總數為1966年統計以來的第2高，僅次於2023年的349起。

槍擊 美國 自助餐廳

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